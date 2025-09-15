Ibiza versus Dubrovnik

Nada como viajar por el mundo para comparar cómo se hacen las cosas en otras latitudes y, si procede, tomar ejemplo. En la costa mediterránea, las murallas de Ibiza compiten con las de La Valeta, en Malta, también renacentistas; y las de Dubrovnik, en Croacia, medievales, con muros verticales y un entramado barroco en el interior a causa del grave terremoto ocurrido en 1667. Este verano tuve la oportunidad de visitar estas últimas y he de reconocer que la experiencia, desde el punto de vista organizativo, turístico y conceptual, me produjo auténtico asombro.

Para el visitante que aterriza en Croacia, la llegada al Aeropuerto de Čilipi, a 20 kilómetros del centro histórico, ya establece una diferencia fundamental. Este destino bañado por el Adriático posee, aunque salvando las distancias, su propia industria del ocio, con discotecas, beach clubs y djs. En la terminal, sin embargo, ésta pasa completamente desapercibida. Allí se promociona de forma exclusiva el patrimonio histórico-artístico de la ciudad y el denominado Dubrovnik Pass, un producto turístico que, por 40 euros, permite recorrer todo el adarve de las murallas, los distintos fuertes que complementan su defensa y los principales museos de la ciudad. Representa el gran valor de Dubrovnik y en torno a este eje bascula todo lo demás.

Los numerosos anuncios patrimoniales que se distribuyen por la terminal, además, van acompañados de un eslogan de gran tamaño que reza: ‘Respeta la ciudad’. Ya en el centro histórico, el mismo mensaje se reproduce en los principales accesos monumentales y, de alguna forma, mentaliza al viajero a comportarse. El interior está salpicado de plazas y pasajes con restaurantes, comercios y montones de bares de copas. Pero en la calle la fiesta concluye a las 23 horas, reinando el silencio a medianoche. Los mensajes conminando a los turistas a velar por el descanso de la población son frecuentes y las ordenanzas se respetan y cumplen de manera escrupulosa, pese a que hay muchos jóvenes viajando tanto con amigos como familias.

El cuidado impecable y la limpieza escrupulosa del centro histórico de la villa impresiona sobremanera. Las murallas se erigieron en el siglo XIII y tienen dos kilómetros de longitud, con muros de 25 metros de alto, así como diversos bastiones y fortalezas y un gran foso. El conjunto fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1970 y todos sus volúmenes, al igual que los edificios civiles y administrativos del interior o las iglesias, están erigidas con una piedra blanca reluciente. Incluso los adoquines de las calles son de este mismo material, brillante como el mármol. Es como si cada mañana la ciudad entera fuera lustrada piedra a piedra. Encontrar una colilla o una lata de bebida abandonada en el suelo constituye una auténtica proeza. Ante tal esfuerzo realizado por la ciudad y sus residentes, aquellos que están de paso se ven impelidos a adoptar los mismos niveles de urbanidad.

En este recinto, que vivió uno de sus momentos más trágicos hace poco más de 30 años, durante la noche del 6 de diciembre de 1991, cuando fue bombardeada en el transcurso de la Guerra de Croacia, la cuestión estética también resulta esencial. A la mañana siguiente, cuando por fin las bombas callaron y los vecinos pudieron salir a la calle, se echaron a llorar no sólo por sus muertos, sino también por los daños infligidos al patrimonio. Con el tiempo, cada desperfecto fue recuperado y hoy prácticamente no queda rastro del asedio. Muy al contrario, se invirtieron los fondos necesarios en la reconstrucción y la ciudad, de nuevo, floreció con su aspecto original.

A este permanente estado de revista contribuyen, sin duda, unas normas extraordinariamente restrictivas a la hora de rotular negocios e instalar publicidad. En el centro histórico de Dubrovnik no existe un solo cartel colgado de las fechadas de los restaurantes, comercios, supermercados, etcétera. Los establecimientos se identifican a través de unos discretos banderines situados en las esquinas, que indican los que aguardan en cada calle y luego sólo pueden identificarse mediante discretas rotulaciones en las lunas de los escaparates o sobre los almohadones de las sillas de las terrazas.

Asimismo, las obras ejecutadas en toda la superficie de la ciudadela respetan por completo el uso de este material. No hay adoquines ni muros de otro género y la ciudad cuenta con un ejército de canteros expertos que se ocupa de estas intervenciones. A diferencia de las polémicas actuaciones realizadas en el interior de las murallas ibicencas, el empleo de recursos más económicos y modernos no tiene cabida en Dubrovnik.

Finalmente, hay que subrayar la vida extraordinaria que concentra el monumento. A pesar de que sus cuestas y escaleras, tan duras o incluso más que las de nuestras murallas, las familias del mundo que las visitan se pierden por todos sus rincones y disfrutan de sus tiendas y gastronomía con el máximo de los respetos. En fin, igualito que en Ibiza…n