Opinión | Tribuna
Ensenyament en català: el TSJIB ho deixa clar
Si fóssim completament desconeixedors de la Història d’aquesta part del món, ens podria sorprendre que hi hagi jutges (tenc la impressió que cada vegada més nombrosos) que accepten a tràmit querelles de grupuscles verinosos com ara Educación PLIS, Hablamos Español, Hazte Oír, Manos Limpias i similars. Tot sols, aquests grupuscles no serien res, però amb el suport de determinats jutges estan esdevenint, ja fa temps, el corcó de la democràcia. Perquè trobar un demòcrata per allà dins deu ser, sia’m permès el símil bíblic, tan difícil com que un camell passi pel forat d’una agulla.
Es veu que el primer dels grupuscles esmentats, en la seua croada contra l’ensenyament en català, va insistir en el fet de reclamar un 25% d’ensenyament en castellà a tots els centres de les Illes Balears. No se’ls va acudir reclamar un 25% de català a les sentències judicials, ni un 25% de català a l’exèrcit espanyol, ni un 25% de català a les intervencions públiques del Borbó, ni res semblant. També hauria pogut passar, però no pot ser, i allò que no pot ser, diuen, és impossible. Aquests belitres anaren a fixar-se en l’únic àmbit on hi ha llocs on el català té una presència més o manco normal. Allí tocava fer forat, i no a cap altre lloc. Són d’aquests que diuen que estan a favor del bilingüisme però que sempre utilitzen només una de les dues llengües, i sempre és la mateixa.
Amb el temps, i seguint els procediments, la cosa ha acabat davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. Els esmentats extremistes degueren considerar que els magistrats de les Balears serien tan creatius, a l’hora d’interpretar la llei, com els de Catalunya. Però es varen equivocar de ple.
Reclamacions com les esmentades només es poden entendre a partir d’una forta ideologització o d’una mala fe profunda. El sistema educatiu de les Illes Balears té ben clarament establert el seu règim lingüístic. L’estableix el Decret de mínims, que data de 1996, essent Joan Flaquer (PP) conseller d’Educació. El Decret estableix que, a tots els centres educatius de les Illes Balears, s’ha d’impartir, com a mínim, un 50% de la docència en llengua catalana. De l’altre 50% en disposa cada centre, d’acord amb el seu Projecte Lingüístic de Centre. Així, hi ha centres que fan l’altra meitat també en català. N’hi ha que fan un 25% en català i un 25% en castellà. N’hi ha que reparteixen aquest 50% entre català, castellà i anglès. N’hi ha que el fan tot en castellà. D’altres el fan en anglès. Això, al cap i a la fi, ho disposa cada centre, dins les competències pròpies de la seua autonomia. Això és el que estableix la llei. El Decret no fa més que adaptar-se a lleis superiors, com ara la Llei de Normalització Lingüística, que estableix que tots els alumnes, en acabar la seua educació, han de dominar fluidament, tant oralment com per escrit, les dues llengües oficials de les Illes Balears, i l’Estatut de les Illes Balears, que oficialitza el català, en tant que llengua pròpia de les Illes, juntament amb el castellà, en tant que llengua oficial de l’Estat.
El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, finalment, ha desestimat la demanda dels castellanistes extrems i ha negat que, d’acord amb la nostra legislació, cap centre es vegi obligat a haver d’impartir el 25% de les classes en llengua castellana. El TSJIB s’ha limitat, idò, a aplicar el que diu la legislació vigent sobre les llengües vehiculars en l’àmbit educatiu.
Des d’un punt de vista pedagògic, allò que propugnen els que intenten corcar l’ensenyament en català fa totalment impossible que els estudiants que siguin víctimes de les seues atzagaiades dominin igualment les dues llengües oficials de les nostres illes. Com podria dominar el català, en igualtat de condicions amb el castellà, posem per cas, un alumne castellanoparlant, de família castellanoparlant, en un entorn castellanoparlant, sense l’acció educativa de l’escola? Amb quins instruments convertirem el llatinoamericà o l’africà que arriba a Eivissa en un catalanoparlant fluid, normal i corrent, com qualsevol eivissenc, si no podem comptar amb l’eficàcia de l’ensenyament?
Darrere la posició dels castellanistes, no hi ha només colonialisme lingüístic i cultural: s’hi amaga també, ben sovent, un profund racisme (allunyar els nouvinguts del català és la manera més eficaç de discriminar-los ja d’entrada) i un fastigós classisme (només des del seu aire de superioritat es pot anar així per la vida). Per sort, els magistrats del TSJIB han actuat amb professionalitat, equanimitat i solvència.
