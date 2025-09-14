Shangri-La pirata en Benirràs

Leo la noticia del precinto del centro de yoga de Benirràs que operaba como alojamiento turístico ilegal y no puedo resistirme a fabular cómo debió ser ese momento en que los inspectores y los agentes cruzan las puertas de ese Shangri-la pirata. Aviso a navegantes (quien dice navegantes dice queridos lectores): esto es pura ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura casualidad.

—¡Namasté!

—Ni namasté ni namastá. ¿Es aquí el centro de yoga ilegal?

—¿Ilegal? Mi no comprende... ¿Un poquito de té de bergamota? ¿Un baño de gong?

—Venimos a precintar las instalaciones. (Pensando para sí: jarabe de palo es lo que tendríamos que servir aquí).

—¿Precintar? ¿Estamos en peligro? ¿Van a romperse nuestras cabañitas de madera?

—No señores, precintar, cerrarles el chiringuito. Se acabó. No pueden abrir ni alquilar habitaciones ni antiguas salas de calderas ni organizar retiros de yoga sin permiso. Nada. Todo cerrado.

—Pero si ya no tenemos el autobús vintage en mitad del campo ni las tiendas de campaña junto al huerto ni las hamacas tendidas entre dos árboles con vistas a las estrellas... Con la de dinerito, digo, bendiciones, que nos daban.

—Están a punto de cumplir las bodas de plata como cuatreros del alquiler turístico, llegamos más tarde que pronto. Un poco más y podrían solicitar que les declararan BIC. Salgan que precintamos.

—Tienen ustedes el aura un poco fea, más les valdría dejar de molestar a pobres empresarios que ganan su tofu con el sudor de sus asanas y sumarse a la tribu. Se les iba a poner el aura que ni el Dalai Lama. Pasen, pasen, que justo mañana empezamos un retiro...

—¡El precinto! (Mascullando por lo bajini: pobres empresarios, dice, casi 25 años cobrando dinerales por dormir en lo que llaman ‘la cárcel’).

—¿Están ustedes seguros de que esa cinta no es un hilo rojo? Igual estamos unidos por el destino y no lo sabemos.

—Como no se le alineen los chakras y cumplan el precinto verán ustedes lo unidos que estamos. ¡Y sin hilo rojo! Que tenemos unas anillas de metal estupendas y una estancia en la cárcel, la de verdad. ¡Y gratis!n