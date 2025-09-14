Nuevo curso, mismos vicios

Después del verano se reanuda el curso político a fuerza de disparates por no hacer mudanza en nuestra costumbre. Puente tuitea contra el caos del metro de Madrid pocos días después de anunciarnos que el desastre de los trenes continuará y que nos aguantemos, porque para eso él es un ministro activista contra Ayuso y pasivo en lo que le compete.

Illa visita a Puigdemont, para normalizar dice, pero parece que pese a ello anuncia Junts que tumbará la reducción de jornada de Díaz, un año después de que esta acariciara suavísima el brazo del prófugo, al que, al decir de algunos se le están arremolinando los suyos un poco hartos ya de tanto teatro, tanta parafernalia inútil o tanto endiosamiento del líder del flequillo.

Nuestro Sánchez reapareció en una televisión española que él cree a su servicio – porque lo está- en la que Bueno resultó menos halagadora y complaciente de lo habitual en ese medio pero no se atrevió a preguntarle por lo que usted y yo le preguntaríamos, y el hombre siguió con su argumentario cargado de inquina, despecho y desacato contra los jueces, dictando al ministro Bolaños lo que tenía que decir al día siguiente, seguramente para contrarrestar entre su clac, si es que esta es capaz de asumir algún mensaje que cuestione a su amado líder, las sabias palabras de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial ante el siempre digno rey y el siempre sumiso y hoy ya en el banquillo fiscal.

Y para terminar, el tercer partido de España se querella contra todo y todos, utilizando como hacen siempre los peores el dolor y la tragedia sembrados por el fuego para engrosar las filas de los asustados y encolerizados muchas veces con razón españoles, en lugar de ofrecer colaboración ante los desastres, empeñado en mostrar cada vez más sin tapujo alguno su vocación de antisistema, porque es comodísima su posición de crítica agresiva, que debería dejar claro de una vez por todas al PP que con Vox es mejor no ir a ningún sitio, por mucho que algunos en esa derecha aseada aún no se hayan dado cuenta.