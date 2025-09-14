A menudo, cuando uno lee las noticias nos damos cuenta de que llegamos tarde. Se hacen obras en tramos de carretera cuando ya llevamos muchos fallecidos en el mismo lugar año tras año, buscamos las tumbas de los fallecidos en el mar cuando han sido sepultados sin nombre y sin identificación previa, se toman medidas a nivel mundial para que haya paz, cuando los muertos se cuentan por miles o ya ha sido casi exterminado un pueblo, cuando han sido violentamente masacrados niños, mujeres y ancianos… llegamos tarde.

Este domingo se celebra la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. La fiesta del triunfo de la vida sobre la muerte. Una festividad cristiana que nos quiere llenar de esperanza en tantos momentos de la vida que parece que triunfa el mal sobre el bien. Y en esos momentos mirar a la Cruz nos tiene que recordar que todo mal ha sido vencido por el amor de un Dios que nos entrega a su Hijo para que se cumplan sus promesas: que el pueblo, que cada uno de nosotros, recordemos y descubramos que no estamos solos ante el dolor y la barbarie.

Este año nuestra parroquia celebra de manera muy especial su fiesta con la presencia de la Escolanía de la Mare de Déu dels Desamparats de Valencia, que ayer ofrecieron un concierto y hoy cantarán la misa de fiesta a las doce del mediodía.

Durante el triduo que se ha llevado a cabo en honor al Cristo de la Agonía hemos rezado por la paz todos los días, por nuestros difuntos, por nuestras familias y por nuestros enfermos. Nos han ayudado los diferentes coros que han cantado en las celebraciones, el coro rociero de Ntra. Sra de la Esperanza, la Hermandad Rociera de Sant Antoni de Portmany y el Coro de la Parroquia de Santa Cruz que celebra sus XX años de trayectoria.

Agradecer a todos los que hacen posible esta fiesta, al Consell Insular en su departamento de Cultura, a la Fundación Baleària, a Dipesa, a Catering S’Olivera, al Ayuntamiento de Vila y a tantas personas que se desviven para que todo salga adelante.

Nuestra celebración, en medio de tanta desesperación quiere ser una llamada a la Esperanza, donde nosotros llegamos tarde, que el Amor de Dios nos ilumine para encontrar salida a tanta barbarie.