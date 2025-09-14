Las lecciones del último atropello mortal

El trágico atropello del domingo pasado en la calle de Es Molí, en la bahía de Sant Antoni, vuelve a poner de manifiesto el problema que representan los conductores borrachos y drogados en Ibiza. Un hombre que había inhalado gas de la risa y que conducía de forma temeraria arrolló a tres chicas británicas de 23 años. Una murió, otra quedó en estado crítico y la tercera sufrió heridas. Es la segunda víctima mortal esta temporada en la misma zona, después de que en mayo un conductor borracho atropellara a un turista que también caminaba cerca de ese lugar.

Sin duda, la responsabilidad de estos accidentes es de los conductores irresponsables que ingieren drogas o alcohol y se convierten en bombas de relojería en las carreteras. Pero en este caso es necesario analizar además las circunstancias específicas de esta zona turística de la bahía de Portmany: se trata una calle estrecha de doble sentido de circulación, que bordea la playa de es Pouet, a la que acuden cada día cientos de personas que han de cruzar la vía; cuenta con aceras pequeñas de bordillos minúsculos casi a ras de la calzada, numerosos establecimientos y un intenso tráfico de vehículos de todo tipo, muchos de los cuales no respetan el límite de velocidad… Todo ello multiplica el riesgo de accidentes. Tras el último atropello mortal, ocurrido justo en el límite entre los municipios de Sant Antoni y Sant Josep, ambos ayuntamientos han anunciado que estudiarán cómo pueden mejorar la seguridad para los peatones, con medidas como la instalación de bolardos o badenes para reducir la velocidad del tráfico. Es imprescindible que actúen de inmediato y que lo hagan de forma coordinada, tal y como han anunciado, para reducir al máximo los riesgos de accidentes.

Pero al propio tiempo es preciso endurecer la normativa contra el óxido nitroso o ‘gas de la risa’, empleado tradicionalmente en medicina y para cargar sifones de uso culinario, pero cuyo consumo recreativo se ha extendido de tal manera que ya se ha convertido en un problema de salud pública. En España, a diferencia de otros países que ya han percibido las consecuencias de inhalarlo sin control, no está considerado un estupefaciente, pese a que tiene efectos nocivos sobre el organismo y hasta en pequeñas dosis produce pérdida de coordinación y reflejos. Se trata además de una sustancia que se vende y se consume masiva y públicamente en zonas de ocio de Ibiza, y muy especialmente en Sant Antoni y Platja d’en Bossa. Esta realidad obliga a modificar una regulación obsoleta, tal y como el Consistorio de Sant Antoni lleva tiempo reclamando. Es urgente que el Gobierno central (que es el que tiene las competencias) lo clasifique como estupefaciente, pues es fundamental para que la lucha contra el tráfico y consumo de esta droga sea eficaz. Un informe del Ministerio de Sanidad ya alertó hace dos años de las consecuencias dañinas del óxido nitroso para quienes lo aspiran y quienes les rodean, citando un estudio del Observatorio Europeo de las Drogas y la Toxicomanía. Sanidad advertía explícitamente del peligro de accidentes de tráfico tras consumir esta sustancia. El Gobierno británico ya ha declarado estupefaciente el óxido nitroso, una decisión que se debe adoptar en España cuanto antes.

La venta de globos con gas de la risa está muy extendida desde hace años en el paseo de la bahía de Sant Antoni y la zona del West End. Los vendedores los ofrecen con absoluto descaro a los viandantes, y quienes los compran lo hacen (y los inhalan) a la vista de todo el mundo. Es necesario acabar de una vez con esta impunidad, y para ello hace falta un marco normativo que lo permita, pues en la actualidad los traficantes de óxido nitroso que son detenidos quedan en libertad a las pocas horas, ante la frustración e impotencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad y los responsables municipales. Además, esta situación provoca que se banalice su uso como droga, y que incluso los turistas, especialmente los jóvenes, piensen que, en vista de esa tolerancia social, se trata de algo que no tiene consecuencias graves.

Este último atropello mortal, cuyas consecuencias ya son desgraciadamente irreparables, debería servir al menos para que se mejore con urgencia la seguridad en una vía demasiado peligrosa para los peatones, y endurecer la legislación contra la venta y uso como droga del óxido nitroso para acabar con la impunidad de su venta y consumo masivo en las zonas turísticas.