El «gordo» también ha vuelto a clase

O podría decir el niño con las gafas de culo de botella. El que tartamudea. El «rarito». La «fea». La «negra». El «moro» al que le gritan «vuélvete a tu país» (aunque su país sea este). Los gitanos: ayer, hoy, siempre. La «puta» del instituto, porque algún o algunos abusadores se han encargado de escampar que es una tía «facilona». O el «empollón», envidiado en secreto y vilipendiado en público, en un microcosmos en el que el esfuerzo y la inteligencia, más que sumar popularidad, la restan (al menos, hasta la selectividad). Los patios de recreo, y su altavoz en las redes, no son solo el jardín de una infancia idealizada. Para muchos menores representan espacios de crueldad. Reflejos de lo peor de la sociedad en que vivimos.

Como víctima de acoso escolar, aunque por poco tiempo dada mi excelente puntería para acertar con una piedra en plena cabeza a una abusona (y que me valió expulsión, sigo pensando que inmerecida), cada vez que veo esos reportajes edulcorados sobre la vuelta al cole y los «qué feliz de reencontrarme con mis amiguitos», pienso en los otros. En los que se quedan en la esquina. En aquellos a los que machacaron tanto la autoestima que, ya adultos, no son capaces de alzar la voz ni para indicar al camarero que se ha equivocado y se toman el café solo cuando les apetecía con leche. En las chicas que abrazan la anorexia después de aprender a odiar su cuerpo. En los que se creyeron que nunca podrían gustar a nadie y se convirtieron en sumisos en el amor, en inseguros en el trabajo. Los últimos en servirse del ‘sofrit pagès’. Los que siempre van detrás.

Y lo pensé también hace unos días ante un semáforo, oyendo cómo un crío de 8 o 9 años le decía al que supongo su padre que él no quería volver a la escuela y los tópicos de aquel para convencerlo de lo bien que se lo iba a pasar. Era un niño gordo, como lo fui yo y tantos que fantasean con desaparecer para escapar de las burlas. A las familias, decirles que estén muy atentas por si su hijo sufre la tortura del bullying. Él difícilmente se lo contará. Se siente humillado y le da vergüenza. Y a los profesores, que extremen la vigilancia. La lucha contra el acoso escolar es su asignatura más importante. Crece con sus víctimas, en la forma de amar, sentir y relacionarse. Y a algunas les destroza la vida.