Opinión | Temps de magranes
Araceli Colomar, analfabeta
No conec -ni ganes, valga’m Déu meu- una tal Araceli Colomar, dona que segons ens informen els papers d’informació periodística és regidora a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia. Pertany al grup polític de Vox, el partit de l’odi especialista en llençar verí per tot arreu amb l’objectiu de provocar l’incendi, el gran foc, purificador, i crema fins a assolir els seus objectius principals. Però, a més a més, Araceli Colomar és analfabeta, inculta, d’una ignorància supina. Tal vegada, no ho sé a ciència certa, sap llegir i escriure. De tota manera vull insistir; és una illetrada total. Professional, marca de la casa, de la mentida, vol simplement exterminar la llengua catalana. Altres veus diguem que més conservadores sobre el desenvolupament del català es limiten discretament a posar-hi pals a la roda, emprenyar per emprenyar. O presentar una denúncia que llavors es perd dins dels laberints de la burocràcia. Poca cosa més. Araceli Colomar practica tothora el genocidi cultural. Destruir la llengua, fer-la desaparèixer. I ho demostra dia a dia. Al darrer ple municipal a Sant Josep es va obrir el debat sobre el nivell d’exigència del català a l’hora de treballar al Consistori. La seva veu una vegada més bramà de forma clara i oberta. A les ordes de ‘la voz de su amo’ va votar en contra de la proposta. «Rechazamos frontalmente la imposición de un filtro lingüístico ideológico. No hay una justificación práctica. No mejora el servicio ni garantiza la mejor profesionalidad sino la exclusión de candidatos válidos que no cumplan la sanción. Es una penalización lingüística. Hay dos lenguas oficiales y el español no puede ser tratado como lengua de segunda...». Llenguatge falangista, torna José Antonio, torna, recupera al vell estil. Ja sabeu, «prietas la filas recias, marciales...». Torna la barbàrie feixista. Intolerància i violència. Només caldria afegir allò de «por el Imperio hacia Dios» i fer quadrar els comptes. La bona, excel·lent gent de Sant Josep no mereixen aquesta mena de genteta. Analfabeta Araceli Colomar, analfabeta. Em recorda l’Ayuso. Déu les cria i elles s’ajunten. Estic desesperat? Sí, estic desesperat.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los ecologistas insisten en controlar la entrada de mercancías para frenar la invasión de serpientes en Ibiza
- Christian Weitzel, director comercial de Azuline Hotels en Ibiza: «El Imserso no nos sale rentable, tenemos que llenar el hotel un 90%»
- La villa más exclusiva de Ibiza en la urbanización más exclusiva': cuesta 20 millones de euros y ofrece vistas privilegiadas
- Capitán de yate en Ibiza: 'La propina más grande que he recibido ha sido de 1.200 euros por un día
- Amazon sorprende con una casa prefabricada a 8.500 euros con dos dormitorios
- Hartazgo entre los vecinos de Dalt Vila: «Nos sentimos olvidados»
- El ajuste oculto en las Smart TV que mejora el sonido en películas y series
- Leona, el yate inspirado en el Imperio Romano que navega estos días en aguas de Ibiza