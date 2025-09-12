Vacaciones mortales por culpa de un descerebrado

Tres amigas de vacaciones en Ibiza. Británicas, 23 años. Seguro que llevaban tiempo planeando la escapada a esa isla que en aquella otra lejana y mucho más grande se ve como lo más cercano al paraíso soñado. Tres chicas que caminan por la acera rumbo a su próximo plan: quizás playa, o un desayuno junto al mar, ese mar que en la playa de es Pouet suele ser transparente a pesar de que es una zona turística muy concurrida. Están pasando junto al restaurante donde ya han desayunado algún día. Mientras, a su espalda se aproxima un joven de unos 30 años al volante de un imponente Jeep gris oscuro. Ha inhalado gas de la risa, pese a que aún apenas pasan de las once de la mañana. Va a toda velocidad. Algunos testigos cuentan que hizo un adelantamiento antes de subirse a la acera y arrollar a las tres chicas, derribar una farola, chocar contra una pared y arrastrar una papelera hasta quedar parado sobre la acera contraria. Dos de ellas quedan tumbadas sobre el asfalto, malheridas. En un instante las vacaciones ya son pesadilla. Ese instante es también el que marca el antes y después en la vida de este joven con gorra negra, acusado de homicidio por imprudencia grave, lesiones graves por imprudencia grave (otra chica quedó en estado crítico), conducción temeraria y conducción bajo los efectos de las drogas. Su vida, suspendida también: ingresa en prisión al día siguiente. Y hasta su muerte cargará con la muerte de una chica y las lesiones gravísimas de otra.

El domingo pasado fue fatalidad que las tres jóvenes estuvieran en ese preciso instante en el lugar donde perdió el control el asesino al volante, drogado y a toda velocidad. Pero él, al tomar gas de la risa y conducir de forma temeraria, estaba buscando ese accidente. Les tocó a ellas pero le podía haber tocado a cualquiera. Ojalá otros muchos conductores descerebrados que van por las carreteras pitiusas como ruletas rusas sin frenos se detengan un momento y piensen en las consecuencias terribles de sus actos.