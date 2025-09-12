El hombre del violín 

Llovió hace unos días. No fue suficiente para el campo ni para nuestras maltrechas reservas hídricas, pero bastó para refrescar el aire, limpiar las calles, los coches estacionados y regar los árboles.

Ese día húmedo tenía una cita en la plaza del Parque, y me dirigí hacia allí. Cerca de mi destino, vi a un viejo harapiento sentado en un banco, junto a la muralla, debajo de un árbol que le servía de techo. Su aspecto era terrible: sucio, encorvado. A su lado, unas bolsas de plástico con lo que debían de ser sus pocas pertenencias. Al pasar yo, sacó de una de ellas un mendrugo de pan mugriento del que comió.

Me senté en la terraza del establecimiento donde había quedado, y mientras esperaba a mi amigo lo observaba. Estaba justo frente a mí, muy cerca. Pensaba en lo triste que es no tener hogar. Nuestra casa es ese refugio que nos acoge y nos cura… siempre que no tengamos al demonio dentro.

Libramos muchas batallas en nuestro día a día, y en el hogar nos resarcimos, nos recomponemos. Por eso dicen que la gente sin hogar envejece tan rápidamente. Me imagino un día y otro día así, con noches largas y llenas de miedo, y días eternos con horas que no terminan, y esas miradas de desprecio o de indiferencia de la gente a tu alrededor… y sentirte cada día peor, con menos fuerzas, más solo, más insignificante, más cerca del abismo, a un paso solamente.

Llegó mi amigo y yo seguía observando al pobre hombre. En un momento dado, se levantó del banco con la intención de cambiar de lugar, seguramente temeroso de que lo echaran de allí si prolongaba su estancia. Entonces vi que, de entre una de sus sucias bolsas, salía el mango de un violín que él sujetaba con esmero, seguramente su posesión más valiosa.

Y entonces lo reconocí, a pesar de estar irreconocible. Todos los que frecuentamos la plaza del Parque sabemos quién es: es un músico que tocaba el violín y, al acabar, se acercaba con una cara bondadosa y sonriente para pedirte algo para la música. Lo recuerdo limpio y educado.

Seguramente estaba allí recordando los buenos tiempos, cuando podía tocar el violín y recoger algunas monedas con las que procurarse un sustento mejor que el de hoy en día. Como él, había otros. Bastantes. Había gente a la que le molestaba. A mí lo que me molestaba —me dolía, más bien— era que hubiera gente en esta situación.

El hombre del violín vivía de eso, de la caridad. Hace un tiempo que los mendigos de la plaza del Parque dejaron de molestar. Ya no se ven. Mucha gente estará contenta.

Tal como vi al hombre del violín, no creo que supere el invierno. Me costó dormirme. Pensaba en él y en su madre, en cómo se sentiría ella si lo viera así. Me preguntaba qué le habrá pasado para estar en ese estado, en qué momento se torció todo.