Opinión | Ulisses a la Xanga
La coalició dels guanyadors
En el meu cas, que escric cada quinze dies i descans a l’agost, aquest és el primer article del curs i l’últim de l’estiu, perquè el proper ja serà amb la tardor oficial començada. A finals d’agost es va morir Manuel de la Calva, la meitat del Dúo Dinámico. La meua generació encara va sentir aquella cançó sobre el final d’estiu, que ara podria parafrasejar com “El final del verano llegó y tú escribirás”.
En l’últim article escrivia que Ibiza està grogui. Grogui sí, però a l’agost ha seguit rebent cops, estesa a un costat del ring, sagnant, però sense que l’àrbitre aixequi el braç per aturar el combat. De fet hi ha qui sospita que no hi ha àrbitre o que està comprat. Juliol i agost del 25 no han desentonat en una acumulació de disbarats i desgràcies que ja és una tradició i notícia mundial. I si no passen més coses ha de ser per sort. Els accidents —de tota mena, trànsit, balconings, drogues, vaixells— són puntes dins d’una situació estructuralment saturada.
Ibiza està grogui perquè durant dècades ha sortit de mare la construcció i el turisme. És molt evident, però per si algú ho vol repassar, Joan Lluís Ferrer ha escrit un llibre imprescindible sobre el tema. ‘Ibiza masificada. Como nos expropian la isla y nos expulsan de ella’ (Balàfia Postals) hauria de ser la lectura obligatòria de l’hivern que ve. Lectura d’hivern i examen de comprensió i assimilació de lectura a primers de primavera. Un punt que emfatitza Joan Lluís Ferrer és que el que passa a Ibiza no és una casualitat ni una cosa estranya i incomprensible, sinó el resultat de l’acció persistent dels eivissencs durant dècades, dia a dia, fins arribar a avui i continuar demà. No tots els eivissencs, però la majoria dels eivissencs. Jo en dic la “coalició dels guanyadors”.
La coalició és diversa i agrupa formalment o informalment tots els que han promogut i promouen l’actual estat de coses. Diversa vol dir que agrupa gent de tota mena i condició, empresaris grans i petits, gent del carrer, polítics, etc. Diversa vol dir que entre ells no tenen les mateixes idees sobre molts temes i que en moltes situacions, quan les coses es posen lletges, cadascú tira cap al seu corral. Però coalició vol dir que davant la situació econòmica, urbanística, ambiental, social, etc. tots estan interessats en omplir butxaques i arrencar a córrer. Molts en omplir butxaques i arrencar a córrer fora d’Ibiza fins al proper estiu. Perquè de molts dels rècords de passatges, de despesa, de facturació, etc. a Ibiza no en queda res, viatja fora en la butxaca d’empreses i treballadors que venen i se’n van.
Una coalició diversa es manté a partir d’alguns principis bàsics. Primer “campi qui pugui”. Segon, no ingerència. Si el meu interès és A i el teu és B, a tots dos ens interessa que no es reguli ni s’ataqui ni A ni B. Les últimes dècades estan plenes d’exemples. No fa tant que en el debat de les autopistes hi havia defensors de la necessitat d’ampliar infraestructures. El golf de Cala d’Hort, finalment aturat, de fet havia de ser el primer d’uns quants, perquè el golf es veu que era (no sé si encara és) la repera. De ports esportius mai n’hi ha prou. Tampoc fa tant que hi havia defensors i plans i planells per fer més ports esportius, començant per un port esportiu as Viver. No sé on han quedat els plans, però segur que algú els té guardats. O el cas del Club Nàutic, amb la ironia de que alguns que havien estat a l’altre costat en els debats de la congestió o les autopistes ara veien que els hi fotien “es Club”. Roma no paga traïdors.
S’ha de dir i repetir, perquè molta gent no ho entén, que el turisme és un gran mecanisme per generar creixement econòmic ràpid en països o regions pobres, però a la llarga no pot generar creixements significatius de la renda per càpita perquè ocupa molta gent, però amb sous relativament baixos, sense augments significatius de productivitat, que és el que permet que el nivell de vida creixi a llarg termini. El creixement basat en posar més treballadors, més totxo i consumir més recursos naturals no pot donar per a més i de fet ja s’ha tornat en contra de la qualitat de vida de la població. Una població que cobra salaris relativament baixos, però pateix un cost de la vida de turistes rics i que no disposa dels serveis públics de transport, salut, seguretat o educació adequats. I mentrestant els recursos naturals es van depreciant.
Les Illes Balears són un exemple paradigmàtic d’aquesta realitat de creixement sense desenvolupament. Una de les comunitats autònomes amb una renda per càpita més elevada fa només unes dècades, ha baixat un munt de posicions, mentre creix any a any la població, les arribades de turistes i la facturació global del sector. Ibiza presenta segurament el panorama més esperpèntic. Dies passats a un passadís de l’hospital de can Misses que dóna a un campament de xaboles vaig sentir una persona major que deia a un parent que l’acompanyava “sempre hi havia hagut rics i pobres, però tothom vivia a ca seua”.
