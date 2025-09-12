Atentado grave contra el Patrimonio

Vivir fuera de la isla, como es mi caso, tiene problemas a la hora de pulsar la cotidianidad, el día a día. Sucede que uno se entera con cierto retraso de algunos despropósitos que piden a gritos comentario o, más precisamente, una denuncia. No podemos pasar por alto lo que se sale de madre, lo que resulta intolerable y alarmante. La voz de alarma que hace algunas jornadas nos dio l’Institut d’Estudis Eivissencs en relación a la salvajada que se está ejecutando en la renovación del pavimento de la calle Tur de Montis y que en estos papeles vimos con fotografías que me dejaron desconcertado y cabreado. ¿Dónde está Patrimonio? ¿Hay alguien ahí? Hay que ser memo para no saber que las piedras no son mudas, que hablan porque tienen historia. En temas de Patrimonio resulta peligroso no saber lo que significa la historicidad física y visual. Lo que tenemos es intocable. Puede repararse, pero no destruirse. No caben los cambios. Sustituir el antiguo empedrado por un anodino enlosado industrial de cemento es un atentado de manual. Más que suficiente para que quien en Patrimonio esté en ello dimita y se dedique a plantar tomates, que es cosa muy digna. Ignoro si estamos a tiempo, pero se deberían recuperar los elementos que se han retirado, reutilizarlos y si quedan huecos, usar piedras similares. La escalera debería quedar como estaba, como debe estar, como ha estado siempre.

Dalt Vila es Patrimonio Universal de la Humanidad. En ella están los barrios primigenios, la ciudad histórica. Y mixtificarla como se hace es destruir sus señas de identidad. No es, por cierto, la primera vez que se hace. Podríamos recoger otros desaguisados. Todavía recuerdo la desafortunada intervención que se hizo en el pavimento de la escalinata que da acceso a la entrada del Portal Nou, con unas baldosas rojas que parecen de retrete. Son pifias que tenemos, incluso en el Rastrillo, en la rampa de acceso al Portal de las Tablas, donde también nos cargamos el empedrado que tenía. Y no vale decir que el personal resbalaba en el antiguo empedrado. Hoy hay soluciones para todo sin cometer barbaridades. Tal vez algún día nos incordien las murallas –como pasó en otros tiempos- y algún zoquete pregunte por qué no las derruimos para oxigenar la ciudad antigua y unirla a la Marina. En lo que se refiere al Patrimonio, el problema no nos viene de fuera. Lo tenemos dentro.