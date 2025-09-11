Los tontos del perrito

Nadie puede reprocharme que no me gusten los animales: de siempre he estado en contacto con todo tipo de bichos (algunos humanos aparte) y he cuidado y atendido a toda fauna que ha pasado por mi vida. Todos los perros, gatos, cobayas, caballos y demás que he tenido a mi cargo han muerto de viejos y en casa, bien queridos.

Aclaro esto para quienes vean por mi parte animadversión o recelo contra los animales. No: me encantan, pero desde hace un tiempo compruebo con desconcierto que hay muchas personas que han elevado a sus mascotas, sobre todo perrunas, a la categoría de hijos, dirigiéndose a ellos con toda normalidad con frases como "mamá te ha dicho muchas veces que…", o "papá no puede venir hoy con nosotros de paseo".

Que sí, que son la compañía vital de muchas personas solas, que alegran el día a día de muchos hogares… pero son animales. Dignos de cuidado y respeto, y con todas sus necesidades… pero animales.

Antes tener perro era eso, tener perro, sin más. No veo esta moda de tener que llevarlos a todas partes, imponer su presencia y otorgarles rango como para, por ejemplo, sentarlos en una silla a desayunar en la terraza de un bar o exigir acceso a cualquier lugar, como si tuvieran derecho de admisión por el hecho de ser nuestras mascotas. Que quieren vestirlos de manera ridícula o hablarles imitando voces infantiles, que les celebran ‘cumplemeses’ y hasta dejan herencias, pues allá cada cual y sus traumas no resueltos. (Lo de darles besos en la boca supongo que tiene que ver con el desconocimiento de lo que es un quiste hidatídico, además de obviar qué se ha chupado el can unos minutos antes).

No juzgo a quienes eligen tener ‘bebés de cuatro patas’ en vez de hijos, que presuponen más caros, más molestos y menos controlables, aunque más de una vez he escuchado que, entre su perro y un niño desconocido, algunos salvarían a su perro. Lo triste no es que lo digan, es que seguramente lo harían.

Tener un hijo implica esfuerzo, desvelos y compromisos que no se aparcan cuando uno tiene planes mejores. Y a diferencia de un perro, que siempre espera sumiso en casa, los hijos exigen responsabilidad y devuelven humanidad. No. No es lo mismo. Para nada.

Porque confundir afecto con adoración, hasta el punto de desplazar lo humano, es síntoma de un tiempo desquiciado. Los animales nos enseñan ternura, compañía y hasta cierta disciplina, pero hacer de un perro el centro absoluto de la existencia revela más de nuestras carencias que de sus virtudes. Está bien quererlos, cuidarlos y disfrutar de su alegría, pero sin perder el norte; humanizarlos degrada lo humano y desdibuja lo animal.

Al final, ni ellos son niños ni nosotros deberíamos comportarnos como tontos del perrito, que de vergüenza ajena ya vamos sobrados en esta España del siglo XXI como para aumentarla a costa de animales nobles sin culpa alguna de nuestras absurdeces. Que si somos tontos y tenemos perrito, al menos que se nos note poco.