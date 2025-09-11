Opinión
La setmana laboral poc laboral
Els defensors de la reducció de la jornada laboral han esgrimit un estudi segons el qual la setmana de quatre dies de feina, sense reducció salarial, disminueix l’estrès i millora la salut mental dels treballadors. O sigui, cobrant el mateix, els treballadors estan més contents treballant quatre dies que cinc. L’estudi es va dur a terme sobre més de 3.000 treballadors de tot el món -els seus bons diners devia costar-, cosa que demostra que tant és el país, la raça i el sexe: treballar menys cobrant el mateix, sol ser ben rebut.
No m’he recuperat encara de tal descobriment, però com que un sempre vol anar un pas més enllà, he realitzat un altre estudi pel meu compte, preguntant als meus coneguts què els semblaria treballar tres dies a la setmana en lloc de quatre. Sorprenentment, quasi tots han respost que la setmana laboral de tres dies els agrada encara més que la de quatre. Malgrat comptar amb un pressupost menor que l’enquesta dels 3.000 individus, puc assegurar que la meva és igual de precisa i a penes té marge d’error: treballar tres dies agrada més que treballar-ne quatre. He dit que han coincidit «quasi» perquè hi ha hagut dues excepcions: un és un paio a qui la seva dona el pega i vota per una setmana laboral de set dies i sense vacances per a passar com menys temps possible a casa. L’altre pertany al sector primari, es guanya la vida conreant marihuana a casa, i troba que no pot deixar soles les plantes quatre dies, perquè la producció i fins i tot la qualitat de la mercaderia se’n ressentiria. Tret d’aquests dos, tots els altres voldrien començar ara mateix a treballar tres dies a la setmana.
-Però cobrant el mateix, escolti!
-Això per descomptat. Estic preparant ara una nova enquesta, aquesta sobre la setmana laboral de dos dies -sempre sense reduir el sou-, per saber quina opinió mereix entre els treballadors del meu entorn, per mi que la veuran fins i tot millor que la de tres dies. El propòsit és arribar a preguntar als treballadors què els semblaria la setmana laboral sense treballar cap dia, i cobrant el mateix. A veure què diuen. Realitzar estudis d’aquest tipus és força senzill, i a més a més, és una forma de guanyar diners sense treballar, que aquest és el sublim objectiu.
