Cuando llegué hace 15 años a Ibiza, a la isla no llegaban pateras, al menos no era algo habitual si no excepcional. Pero desde niña he oído hablar de ellas, de cómo cruzaban el estrecho de Gibraltar y llegaban a la costa andaluza. Tan sólo 14 kilómetros separaban a los aventureros del sueño europeo, ese que veían por la noche en televisión. Cada verano observaba los coches cargados de bultos hasta la baca que conducían los marroquíes que volvían a sus pueblos de origen por las carreteras de Málaga rumbo a Algeciras, de donde partía el ferri hacia Ceuta. Durante mi etapa laboral en Canarias viví el continuo flujo de migrantes que arribaban a Fuerteventura o Lanzarote en cayucos. Si no conoces sus historias, son simplemente números, pero si rascas, aparecen experiencias dramáticas a la par que heroicas o dignas de admiración por el valor y riesgo que entrañan. La semana pasada, mientras trabajaba en casa mi hijo de cuatro años me interpeló, a lo que yo le respondí que esperara un momento, porque estaba «con una patera». Como está en esa edad de preguntarlo todo me dijo: «mamá, ¿qué es una patera?». Una patera es un barco cargado de sueños que a veces naufraga. Es un viaje arriesgado a una vida que se intuye mejor, aunque no siempre lo es. Es una travesía sin retorno al hogar. Es un pozo de deseos incumplidos. Es una expedición a Marte sin escafandra. Es una odisea hacia tierra firme tras horas a la deriva. Es la sed con un vaso de agua salada en la mano. Es una huida a una tierra de lobos. Todo eso es una patera. Pero no lo iba a entender, le dije: «Es un barco en el que viajan personas que buscan una vida mejor en otro lugar distinto al que nacieron». Me conmueve ver a los migrantes que andan por la isla con una bolsa de plástico de basura negra en la que guardan sus pertenencias. Arriban a un lugar hostil en el que la vida es incluso difícil para los que tienen documentación, nómina y, a veces, incluso vivienda. En lo que va de año, las Pitiusas han recibido ya 115 pateras con 1.885 migrantes a bordo. Las mafias son las únicas beneficiarias de este drama.