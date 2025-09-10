Volver a Ibiza después de las vacaciones en el pueblo siempre es difícil. Allí, alejados de todo, el silencio se convierte en un lujo natural. Dormimos escuchando a los grillos y despertamos con las chicharras y el canto de los pájaros. Todo respira a otro ritmo. Un ritmo que se rompe bruscamente al llegar a nuestro pisito en la Marina.

En apenas una semana en casa he olvidado lo que es dormir del tirón. Me vuelvo a levantar cansada, da igual la hora a la que me acueste.

El ruido es constante: las motos, la música de los locales, de los coches e incluso de quien pasea con su móvil y su canción preferida a tope. Risas desbordadas (a veces gritos) de la gente que sale a divertirse… y luego están los del pito flojo. Los que tocan la bocina porque no quieren esperar, porque han visto a alguien que quieren saludar o simplemente porque sí.

La otra noche, había conseguido ya dormirme cuando de repente “Píiiiiiiiiiiiii” ¡Odio que me despierten así! Se me salía el corazón y la mala leche por la boca.

Me iba a asomar al balcón a ver qué pasaba y entonces escuché una voz: “No puede tocar la bocina así”. Alguien dentro del coche replicaba algo que no llegué a escuchar. Entonces, la voz dijo de nuevo: “No me importa. No puede tocar la bocina. Son las 2 de la mañana y la basura hay que recogerla”.

Por un momento, no escuché nada. Solo silencio. Casi salgo a aplaudir y todo. Os lo juro.

Tengo asumido que vivo en una zona de ocio y es lo que hay. Lo que no asumo es que se tomen ciertas medidas para controlar el tráfico en el barrio, pero no se controle si se respetan o no. En la Marina siguen pasando coches a cualquier hora, incluso estando activa la zona ACIRE. Se supone que desde las 18 horas no se puede entrar en coche, al no ser que seas residente. Pero la gente se lo pasa por el forro.

Cada noche hay que aguantar, además del ruido que genera el ocio, a las motos, al trenecito de coches pegados al camión de la basura y a los del pito flojo.

Bravo por el basurero que la otra noche les puso las cosas claras. Aunque ese no sea su trabajo, sino el de otros que no lo hacen.