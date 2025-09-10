El bulevar de los sueños rotos

Dijo Joaquín Sabina en la Real Maestranza de Caballería del Paseo de Colón de Sevilla un 2 de septiembre de 2025 (hace cuatro días mal contados) que para hacer el paseíllo por el albero de “esta plaza” hay que tener la mejor cuadrilla. La tiene, su banda, crea, hace e interpreta la música que eleva a sinfonía la poesía de este relator de historias del cada día en la vida propia y en la de los demás. No es extraño que en la imagen de cuantos estábamos allí, no sé si diez o dieciocho mil, no fui capaz de contarlos; apareciera la “verónica y cuarto” de Curro Romero. Porque Sabina aprovechando el escenario, único en la tauromaquia, empezó su repertorio con la verónica de Curro que duró 19 días y 500 noches. Acto seguido y con la “media” de Morante institucionalizó que dos peces de hielo en un whisky on the rock duran más que un amor clandestino. Luego les tocó el turno a los naturales de José Tomás, esos, que con ritmo lento y precisión de hiperrealista dibujó Sabina en ese “azul, rojo y amarillo” de la Magdalena donde “el hijo de un dios se fue con ella”. Cuando ya habíamos fantasmeado con los “dioses” de capote y muleta. El maestro empezó a confundirse con el olimpo de la música y la poesía. Allí que se nos aparece, flotando en el universo de las almas entregadas, Diego Rivera, el propio José Alfredo, la mismísima Frida Kahlo envueltos en el mundo de Chavela…y los diez o dieciocho mil (ni lo sé, ni me interesa) coreábamos aquello de “Quién supiera reír, cómo llora Chavela”. Se pueden imaginar cómo iban creciendo los momentos emotivos en una Maestranza dispuesta a indultar de todos sus males a un Sabina, con años trabajados en todos los sentidos, con la voz más rota que nunca, con el cansancio lógico de quien acepta subir un Everest sin sherpa, pero con la frescura de quien sigue creyendo que le han “robado el mes de abril”.

Después de un “colorín, colorado, esto se ha acabado” ficticio, un entreacto que le dio tiempo a cambiar la camisa a la andaluza por la de ceremonial de quien dijo “hola” y ahora dice “adiós” y cerrar con el himno a una princesa que se cayó de una estrella para reinventarse entre la “cirrosis y la sobredosis”. Un final, que no es final, porque de allí (los diez mil o dieciocho mil) nos fuimos por la calle Melancolía hasta llegar a la calle de la Alegría.