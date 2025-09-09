Los políticos no han de hacer justicia

La frase de Pedro Sánchez «hay jueces que hacen política y políticos que hacen justicia» va camino de convertirse en una de las más controvertidas de su mandato. La primera parte, pronunciada en el marco de investigaciones judiciales que afectan a su entorno familiar, ha generado una fuerte polémica política, amplificada por la coincidencia con la apertura del año judicial. Porque no sólo es una crítica al funcionamiento de la Justicia, sino un mensaje que, implícitamente, cuestiona la legitimidad de algunas actuaciones judiciales, una narrativa que busca desacreditar a los órganos del Estado que actúan con autonomía frente al Ejecutivo. Por supuesto, esto no supone negar la existencia de interpretaciones jurídicas divergentes ni ignorar que la neutralidad judicial puede estar sujeta a tensiones. Pero la afirmación de Sánchez va más allá de una crítica razonada o constructiva, ya que no pretende mejorar el sistema judicial, sino desautorizar decisiones incómodas mediante su politización.

La segunda parte de la frase, aunque ha recibido menos atención, no es menos relevante en el actual contexto político, condicionado por el debate sobre la amnistía y por el papel de los líderes independentistas en la configuración de las mayorías parlamentarias. En este sentido, la reciente visita del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a Carles Puigdemont en Bruselas no puede considerarse un hecho aislado ni desvincularse del mensaje de Sánchez. La imagen de Illa —máximo representante institucional en Catalunya— desplazándose a Bruselas para reunirse con alguien que, le pese a quien le pese, sigue siendo un prófugo de la justicia española, adquiere una fuerte carga simbólica y política que trasciende al de un simple gesto de diálogo o reconciliación. Más bien, a la luz de las declaraciones presidenciales, este episodio se inscribe en una estrategia más amplia de resignificación del procés en la que se diluyen deliberadamente las fronteras entre legalidad y legitimidad, entre justicia y política. Un marco en el que la política aspira a actuar como instancia correctiva y hasta sustitutiva de la justicia bajo la premisa de que ciertas decisiones judiciales obstaculizan una supuesta solución política.

Este es un planteamiento que consagra una perversa lógica contraria a la separación de poderes en la que la política no sólo se emancipa de la legalidad, sino que se erige en árbitro de la justicia en nombre de un pragmatismo que prioriza los intereses partidistas, en este caso, la continuidad gubernamental. Y cuando esta frontera se difumina, lo que está en juego no es sólo el equilibrio institucional, sino la calidad misma de la democracia y los propios fundamentos del Estado de derecho. La separación de poderes no es un principio retórico ni un formalismo jurídico, es la garantía última frente a los excesos del poder. Por ello, en una democracia liberal, ni los políticos deben hacer justicia ni los jueces, política.