Lo peor de Ibiza

He pasado unas semanas fuera de la isla y, al regresar, me he dado cuenta de que en este tiempo, en general, sólo he hablado mal de Ibiza (y escribo Ibiza y no Ibiza porque si digo Ibiza, en algunos ámbitos piensan que estamos hablando de otro sitio). Durante varias semanas sólo he contado horrores del lugar que me acogió hace ya tres décadas y en el que vivo desde entonces, pero es sólo por contestar de una forma clara y sincera a las preguntas que muchos se hacen y me hacen sobre la isla.

Durante estas semanas el tema de conversación estrella ha sido el problema de la vivienda en general y de los campamentos de caravanas y chabolas en particular. Lo que la gente de fuera ha visto en los últimos meses son las imágenes de los desalojos de los asentamientos, de la intervención de las fuerzas de seguridad, del éxodo forzoso de cientos de personas... y es algo que es difícil de entender.

No se entiende que en la isla del lujo, el buen rollo, la fiesta, los famosos y el despiporre, que es la imagen que se tiene, muchos trabajadores tengan que vivir en chabolas o en caravanas. Pero de aquí se pasa al tema de la vivienda en general. Es difícil de entender que trabajadores de todo tipo, incluso funcionarios, no puedan optar a un techo bajo el que vivir dignamente. Muchos me han preguntado si es cierto que hasta guardias civiles han tenido que dormir en vehículos porque es una imagen muy impactante, y sí, es cierto.

Otro tema recurrente es el de los precios porque quien más quien menos ha visto en las redes una de esas facturas locas cobradas en algún chiringuito o restaurante . Y entonces tienes que aclarar que no se trata de una anécdota de una cuenta, que los habitantes de estas islas tenemos que soportar cada día unos costes desorbitados en muchas cosas.

Y luego te preguntan por el turismo de borrachera y por el balconing y por la masificación (aunque ninguno de mis preguntadores había oído nada de la limitación de entrada de vehículos) y por los accidentes... vamos, que me paso el día hablando de lo peor de Ibiza.