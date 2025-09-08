Terror en un restaurante de Ibiza: factura final

Como un miura. Como Godzilla en un mal día, la bruja malvada del Oeste al atisbar una gota de agua, el gremlin más chungo de ‘Gremlins 2’ recenando después de medianoche, la Reina de Corazones sin guillotina... Así estaría yo este verano si fuera una restauradora honrada (de tener un restaurante, digo, no de las de pincel y decapante) de la isla de Ibiza. Se me llevarían los demonios.

Y es que las noticias de abusos varios que se están dando en algunos establecimientos no son para menos. Me sorprende, de hecho, la cachaza (y no la de la caipirinha) con la que el portavoz de los restauradores de la Pimeef responde cuando se le pregunta por este tema. Si unos cuantos estuvieran haciéndose de oro a costa de la imagen del sector, no me lo tomaría con tanta calma.

Las noticias de los abusos y cobros extraños de algunos establecimientos han dado la vuelta al mundo. Los doce euros del gancho para los bolsos, los 27 euros por cortar una tarta, los 26,20 euros en concepto de servicio, las exigencias de propina... Algunos restauradores se creen muy listos. Se aprovechan de que en muchos países esos extras por esos conceptos son legales para incluirlos en la factura final. Un «como son guiris no se enteran» de manual. El problema es cuando alguno de esos clientes no son guiris, sino sufridos lugareños que, en muchos casos, han decidido hacer un esfuerzo económico y, una noche de verano, probar un sitio nuevo, del que hablan bien, de los que recomiendan los influencers... Y entonces se topan con la cruda realidad: una cuenta más abultada de lo esperado. Inflada con conceptos por los que en España no se puede cobrar. Y olvídate de protestar, que la respuesta será mirarte por encima del hombro, como la pobretona que eres, y decirte que no tienen hoja de reclamaciones. O blasfemar en arameo en susurros cuando ven que te niegas a aceptar el 20% de propina que parecen exigirte. Oye, que si cuela, cuela.

Pues eso, que a mí se me llevarían los demonios. Así que, en vista de cómo está el tema, seguiré disfrutando de lo bueno (buenísimo) conocido. Los arroces de Arnau. La frita de polp de Manolo. La carne en salsa de mi rincón favorito de Sant Llorenç. Los cafés Marta y los gintónics del otro Manolo. Las migas de Antonia. Los pintxos en la barra de Santi, Willy y Manuel. El sushi de Hideki. El fish&chips de la Cala Sant Vicent. Los patés de Mathieu. Los montaditos de los descendientes de Anita...