Setembre calent
Aquest estiu ha fet molta calor, també política, i, sembla que en consonància i per continuar el camí, el setembre també ha de ser calent. Davant la impossibilitat de descavalcar el govern de l’Estat per via democràtica (és a dir, amb els vots necessaris al Congrés dels Diputats), l’oposició ha carregat totes les armes (periodístiques, judicials, empresarials, claveguerils, etc) per mirar d’aconseguir el seu objectiu. Això ha portat a una divisió brutal (ja poden parlar d’Amèrcia, ja!) dins la societat espanyola. Una divisió tallada talment per enmig, dretes contra esquerres. Molt sovent, aquesta divisió ha anat amanida amb un llenguatge guerracivilista que posa la pell de gallina, que fa burronar. No hi ha matisos.
En aquesta batalla, les forces polítiques pròpies de nacions sense estat o de regions constitucionals s’han trobat escorades (pens que en alguns casos en contra de la seua voluntat) al cantó esquerre. Així, tenim un Partit Nacionalista Basc, de dretes de tota la vida, que fa costat a Pedro Sánchez i al seu govern i que ha de carregar dia sí dia també contra el PP (i, evidentment, contra Vox), perquè no li deixen altra alternativa. O tenim un partit com Junts per Catalunya, que teòricament hauria de poder pactar amb tothom, però que només ho pot fer amb les esquerres. Perquè les dretes no deixen cap altra opció. O tenim una Galícia que, com li ha ocorregut històricament, només té una força autocentrada i aquesta força política només pot pactar amb les esquerres estatals. I les dretes espanyoles s’han quedat sense referents a les nacionalitats (diguem-ho en terminologia constitucional). No hi poden pactar amb ningú, perquè han anat dinamitant tots els ponts.
La setmana passada va estar amenitzada amb alguns episodis d’aquesta batalla que tot indica que continuarà. El president del Govern espanyol va fer unes declaracions (que a qualsevol altre país de la nostra part del món resultarien plenament incendiàries) acusant la cúpula judicial de fer política. És evident que la cúpula judicial fa política. I que en fa a favor, bàsicament de Vox, encara que al PP considerin que són, sobretot, dels seus. Per la seua banda, des de l’oposició continuen, via tentacles judicials, la batalla contra el Fiscal General de l’Estat (també insòlita des que s’establiren els pactes de la Transició a la democràcia, després de la mort de Franco). A Madrid (potser en català hauríem d’escriure Madrit), la cosa crema de ja fa temps. I no sembla que l’incendi s’hagi d’apagar per ara. Hem de recordar que; com que les dretes espanyoles tenen una visió patrimonial del poder -fruit de dictadures, colps d’estat i d’altres atzagaiades-; no hi haurà calma fins que no tornin a manar.
Un altre incendi ha tengut dos focus. La setmana passada es varen reunir el president Puigdemont (exiliat) i el president Illa (al càrrec a la Generalitat de Catalunya). La foto va ocupar les portades de tots els mitjans escrits i dels digitals d’arreu del Regne d’Espanya. El mateix dia el president Puigdemont va rebre (a Waterloo, a la Casa de la República) l’abat de Montserrat, Manel Gasch, que s’havia de fer perdonar allò d’haver tontejat amb el Borbó fa unes setmanes. Idò bé, a la premsa regional de Madrid tothom treia foc pels queixals perquè un home d’aparença constitucional com Illa s’havia reunit amb un suposat pròfug (sobre el qual tenc entès que no pesa cap ordre de detenció), a la Casa de la Generalitat, a Brussel·les. En voleu de delibat i de pestes amollades per gent que fins i tot en algun moment hauria pogut fer pinta de sensata! Però tot tenia la seua torna. Al cantó catalanista també hi va haver trons i rebats. Alguns acusaren el president a l’exili d’haver acceptat reunir-se amb el ‘virrei’ espanyol a Catalunya. I començaren a dubtar de la seua legitimitat actual com a president de Catalunya. Hi va haver tronxades per tots els cantons.
I així estan les coses a les portes del nou curs polític. Res no sembla indicar que les dretes unionistes vagin a moure’s ni un mil·límetre de la seua estratègia d’atiar tantes tensions com siguin possibles, amb fonament o sense, per descavalcar el Govern de l’Estat. Però tampoc no està gaire clar que ho aconsegueixin. Mentrestant, la política, a les perifèries, s’ha descafeïnat completament. Amb Illa al capdavant de la Generalitat d’amunt, allò cada vegada s’assembla més a les Illes Balears, on el govern no fa pols ni remolí (si no és per qüestions estrictament partidistes i sempre a partir de les dinàmiques madrilenyes) i on la reivindicació d’una llibertat que no tenim i ens mereixem (o no, si no som capaços d’aconseguir-la) sembla dormir al llimb de la memòria.
