Una historia de ida y vuelta

El pasado miércoles, a bordo de una lancha robada en un puerto de Argelia, llegaron a Platja d’en Bossa siete migrantes menores de edad que eligieron este particular modo de huir de la miseria de su país y buscarse una vida mejor en la tierra prometida de Europa. Huyeron sin avisar a sus familias, en bermudas y camiseta, como si fueran a la playa, jugándose la vida en una pequeña embarcación y tuvieron suficiente suerte como para que ningún contratiempo convirtiera el sueño en pesadilla. Como haría cualquier otro adolescente de su generación, trasmitieron su aventura de casi 300 kilómetros por mar abierto a través de las redes sociales y hasta posaron sonrientes para una fotografía en el centro de menores, después de ser trasladados por la Policía Nacional.

En lo que llevamos de año, han arribado a la costa pitiusa más de un centenar de pateras, lo que supone una cifra récord, y el Consell Insular de Ibiza mantiene bajo su tutela a 85 migrantes menores de edad. Para las administraciones pitiusas, muy especialmente los consells insulares de Ibiza y Formentera, la ruta argelina de la inmigración ilegal constituye un problema gravísimo. Ambas instituciones carecen de medios adecuados y suficientes para atender a todos los que van llegando, hasta el extremo de que manifiestan estar desbordados. Exigen, con razón, más ayudas a las administraciones superiores, que no llegan con la diligencia debida.

Sin embargo, por duro que resulte afrontar este problema, sorprenden algunas palabras gruesas dedicadas a esta problemática y a quienes la protagonizan, teniendo en cuenta que son personas que huyen de la pobreza y la falta de oportunidades. Ya nos hemos acostumbrado a que la ultraderecha emplee un tono xenófobo vergonzoso y carente de la más elemental humanidad. Pero, tristemente, su mensaje va calando a nivel social y, aunque con términos menos injuriosos, lo acaban adoptando otras fuerzas políticas supuestamente centradas.

En este contexto, llaman la atención las declaraciones del presidente del Consell Insular de Ibiza, Vicent Marí, que ha calificado a los siete adolescentes fugados de «delincuentes», añadiendo que «estos chicos tienen que volver a su país, con los de su casa, y pagar por la gamberrada o el delito que han cometido. No podemos acoger este tipo de inmigración». Obviamente, han cometido un delito, pero su historia va mucho más allá y nos habla de miseria y desesperanza, las mismas que antaño sufrieron los ibicencos, que también emigraron como pudieron, a veces incluso en embarcaciones que no eran suyas.

Resulta inaudito el paralelismo, casi 80 años después, entre la historia de los siete muchachos argelinos y la que protagonizaron seis adolescentes ibicencos, la noche del 13 de junio de 1947. Aquellos chavales partieron del puerto de Ibiza a bordo del ‘Planisi’, un llaüt de pesca equipado con un motor de cinco caballos, que, al igual que los argelinos, tomaron prestado. Se hicieron a la mar con dos bidones de gasoil, unos mendrugos de pan, un par de botijos de agua y lo puesto. Salvo uno que acababa de alcanzar la mayoría de edad, todos contaban con 14 y 15 años y no tenían la más remota idea de navegación, pero querían huir de la miseria como fuera. La única pista que tenían sobre la ruta a seguir eran las indicaciones de un viejo marinero que frecuentaba los cafés de los andenes: «migjorn quarta xaloc». Las siguieron al pie de la letra y tras dos noches y un día arribaron al puerto de Argel cansados y hambrientos, pero sin el menor desvío.

Una vez desembarcados, las autoridades les condujeron a la aduana y les preguntaron qué hacían allí. Respondieron que habían viajado para trabajar porque en Ibiza sólo había pobreza. El Argel de entonces, bajo bandera francesa, era la tierra prometida: petróleo, gas, exportación de frutas y verduras a Europa, ciudades en plena construcción... Tras varias noches en aquellas dependencias, desayunando los churros que les traían los guardias y otros alimentos proporcionados por ibicencos exiliados, fueron puestos en libertad.

Enseguida le enviaron una carta al patrón del ‘Planisi’ con las señas sobre dónde se hallaba su barca y éste pudo viajar a Argel para recuperarla. Para compensar los gastos, regresó cargado con motores de estraperlo. A partir de entonces, cada uno de los seis muchachos se buscó la vida en Argel. Se hicieron albañiles, carniceros, agricultores o empresarios, se casaron y tuvieron hijos y permanecieron en Argel hasta 1962, cuando el país se independizó y su estancia se hizo peligrosa. Publiqué este suceso en Diario de Ibiza hace ya más de 20 años, a través de los testimonios de Daniel Laieta y Joan Gabriel, que la vivieron en primera persona. Demuestra, de alguna forma, el carácter cíclico de la historia, cómo cambian las tornas y lo poco conscientes que somos de nuestro pasado.