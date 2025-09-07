Incompetencia digital

Mi maravillosa familia me ha regalado un iPad de taco. Y aún abrumada por su esplendidez, han empezado mis problemas. Los múltiples obstáculos de la informática me perturban con síntomas como sudor y rigidez cervical, aunque a la fuerza utilizo sus herramientas acompañadas de requisitos a menudo insalvables. Sé que estos artilugios y su obsolescencia programada persiguen siempre su sustitución periódica constante por otros más modernos y la obligación que se nos va imponiendo para cualquier trámite de nuestra vida profesional y cotidiana desde el banco al médico sólo favorece la desesperación social de los mayores y la procrastinación galopante.

Con tal de no pelearme con la página web de Muface soy capaz de renunciar a las ayudas y tanto tropecé el último julio para cambiarme de entidad por internet que tuve que recurrir a Correos, como antaño, pues ni con mi clave ni con mi DNI electrónico ni con pin permanente, ni temporal ni siquiera entrando ¡de incógnito! conseguí contactar jamás con la mutualidad.

La pesadilla del iPad empezó cuando intenté transferir todo lo del antiguo.

Prometía el cacharrito que con conectarlo al wifi y ponerlos uno frente a otro la cosa era coser y cantar, pero falso de toda falsedad. Porque como el antiguo es tan viejo ya no puede transferir nada, con lo que me conminaban a hacerlo con no sé qué número de iOS o similar que ni tenía ni logré descifrar.

Como mi móvil es Android, me bajé una aplicación que pasaba todo a iOS, pero o lo hice mal o no sé qué falló, pues sólo encontré los iconos y la carpeta transferida estaba más vacía que los ojos del ciego del Lazarillo. Tenía que bajar todas las aplicaciones de App Store y ahí empezó el terror puro del ID de Apple, la contraseña de Apple, la de Microsoft, la de Google, la de Hotmail, la de Gmail y alguna más. Que Dios las confunda a todas.

Y así sigo, encantada con mi regalo y rememorando a aquel señor simpatiquísimo del soy mayor, pero no idiota. Aunque, mucho me temo que yo, a estas alturas, sea mayor y también idiota. Sin remedio.