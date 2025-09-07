Falta de previsión ante la crisis migratoria

Hace casi diez años que Balears se obligó a tener un plan ante posibles crisis migratorias, pero nada se ha hecho desde entonces. La Comisión de Asuntos Sociales y Derechos Humanos del Parlament balear aprobó en 2015, por iniciativa de Més per Mallorca pero con el apoyo de todos los grupos políticos, instar al Govern balear a desarrollar algún tipo de protocolo ante la llegada de migrantes y le dio un plazo de nueve meses, pero el Ejecutivo presidido por la socialista Francina Armengol, que gobernó durante dos legislaturas consecutivas con Podem y Més hasta 2023, no llegó a ponerlo en marcha.

Los partidos que apoyaron aquella iniciativa pertenecían a todo el arco político, desde la derecha hasta la izquierda: PP, Ciudadanos, PI, Més, PSOE y Podem. De hecho, la entonces diputada de Més Margalida Capellà consideró con buen criterio que las islas deberían estar preparadas ante una crisis migratoria derivada de un aumento de las llegadas de extranjeros procedentes del norte de África y todos los demás partidos apoyaron la propuesta, que era de sentido común, permitía anticiparse a los acontecimientos y podía ser respaldada desde cualquier posición política. El propio PP votó a favor, a pesar de que ejercía una oposición dura, y la ahora presidenta del Govern balear, Marga Prohens, era diputada y formaba parte de aquella Comisión de Derechos Humanos; aunque el día de la aprobación no pudo asistir y la sustituyó su compañero Juan Manuel Lafuente, actual conseller del Mar y del Ciclo del Agua.

Un plan de actuación ante una posible crisis migratoria como la que ya existe en Balears, diseñado sin la presión ni la polarización de este momento, habría servido como herramienta de coordinación entre las distintas administraciones y organizaciones relacionadas con la atención a los extranjeros que están llegando en pateras masivamente, en un número que aumenta de año en año y por una ruta, la argelina, que está más que consolidada, por más que el Gobierno central se niegue a reconocerlo para no tener que dedicarle más recursos. A menudo, los ciclos políticos de cuatro años y la lucha partidista dejan fuera del foco los proyectos a medio y largo plazo que requieren una visión global, de luces largas, como en su día tuvo Capellà, hoy directora del Observatorio de Migraciones en el Mediterráneo y profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la UIB. La planificación es clave para afrontar crisis como la migratoria, que hace tiempo que ha desbordado ampliamente los recursos de los consells pitiusos para atender a los menores que llegan solos.

Lamentablemente, la falta de continuidad en proyectos e iniciativas políticas, que a menudo se quedan en meros planteamientos ideológicos y no llegan a concretarse, es una característica de las instituciones de Balears. Es una lástima que lo que fue en su día un acuerdo unánime de todos los grupos parlamentarios no se llevara adelante, pues posiblemente habría servido para reaccionar ahora con más criterio y más eficacia, en vez de ir a salto de mata para salir del paso a base de improvisación y descalificaciones al adversario; hasta el punto que la migración se ha convertido en un arma arrojadiza dentro de una batalla política en la que el consenso, desgraciadamente para todos, ha pasado a ser una palabra proscrita, al igual que la colaboración leal entre administraciones de distinto signo político.