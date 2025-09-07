Chavales que navegan hacia otra vida o la muerte

Siete chavales, algunos más niños que adolescentes, roban una lancha en la costa argelina y surcan el mar hasta desembarcar en Platja d’en Bossa. Cuelgan vídeos de su hazaña en TikTok, sonriendo, con la melena al viento, haciendo gestos de victoria, a poca distancia de una playa paradisiaca de Formentera. Estremece ver los vídeos de esta travesura que les podría haber costado la vida, como a tantos y tantos migrantes engullidos por el Mediterráneo.

Han tenido una suerte tremenda. Han llegado vivos e ilesos, como si en lugar de haber atravesado 300 kilómetros en mar abierto hubieran ido de excursión náutica con los colegas. En TikTok también han colgado una foto de los siete en el centro de menores de Ibiza, con otro chico tutelado, sonrientes, con el pulgar hacia arriba y la uve de victoria en señal de ‘lo conseguimos’, y una frase: «Te quiero, mamá», seguida de un corazón. Se me encoge el mío al pensar en esas madres que amanecieron sin saber dónde estaban sus hijos, sin saber que habían planeado algo mucho más gordo que una trastada. Madres con el corazón roto y comidas por la angustia, como lo estaría yo o cualquiera en su lugar. Y a saber cuándo vuelven a verse y en qué circunstancias.

¿Qué esperan estos chavales de esta aventura al límite que a alguno le puede llevar a la cárcel, en cuanto cumpla los 18, por robo? Seguramente se embarcaron en este reto loco envalentonados por la experiencia de otros, que conocieron quizás gracias a las redes que ahora amplifican su propia proeza, y que servirán para animar a otros en este éxodo imparable salpicado de cadáveres y dolor.

En este mundo interconectado en el que todo parece estar al alcance de la mano, incluso el espejismo de la prosperidad occidental y esa ‘felicidad’ de cartón piedra, los sueños se convierten en historias de TikTok que transmiten el falso mito de que si quieres, puedes, de que todo es posible con decisión y valor. Pero a las redes sólo llegan los vídeos con las hazañas de quienes han tenido la suerte de llegar porque los que han desaparecido por el camino no pueden contar su desgracia. Ni siquiera sabremos nunca quiénes son.