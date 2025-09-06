El vendedor de humo

El nuevo PGOU de Sant Antoni tiene toda la pinta de ser lo que ya es marca registrada del señor Serra: crear expectativas, sonreír a cámara… y luego, ¡ay luego!, la realidad es otra muy distinta. Su especialidad no son las políticas públicas ni la gestión municipal: es el humo. Según el alcalde, en unos años viviremos rodeados de viviendas asequibles, aparcamientos para todos, zonas verdes de postal y unos servicios públicos impecables. Una postal idílica, sí… pero en cuanto rascas un poco, debajo solo hay humo y cemento, mucho cemento.

Nos cuenta que se construirán un millar de VPO y viviendas a precio limitado vendiéndolo como si estuviera preocupado por resolver el grave problema que nos atañe, pero lo cierto es que se limita a cumplir el mínimo exigido por ley. Para que quede clara esta supuesta inquietud del alcalde por solventar el problema de la vivienda en nuestro municipio, conviene recordar un pequeño detalle: en seis años de gobierno no han promovido ni una sola vivienda de protección oficial, ni una sola vivienda a precio limitado. ¡Ni una!

El capítulo de los aparcamientos también es de traca: prometen 1.700 nuevas plazas. Lo que no dicen es que, sólo con el cierre del “no-párking” de Ses Variades, ya perdemos mil de entrada. Tampoco tienen en cuenta que muchos solares que ahora se utilizan como aparcamientos municipales pasarán a ser bloques de edificios. Matemáticas municipales: restar se convierte en sumar y aquí paz y después gloria.

Los “núcleos rurales” suenan a tradición, a payés y a ovejas felices… pero, en realidad, es un atajo para que llegue más cemento al campo. Estos núcleos permitirán nuevas construcciones y ampliaciones de las existentes en suelo rústico, destrozando aún más el maltrecho paisaje santantonienc y encareciendo los servicios públicos que pagamos entre todos, porque mantener esa dispersión cuesta mucho más que concentrar población en zonas ya consolidadas. Y, de paso, el suelo barato se revaloriza de golpe, alimentando la especulación y beneficiando a unos pocos. Una operación redonda: bajo el disfraz de lo rural, se multiplica el ladrillo.

Y cómo no, las zonas verdes y equipamientos públicos. Nos prometen parques, jardines y espacios para la gente, pero lo que acaba saliendo son proyectos faraónicos, caros e innecesarios. Mientras tanto, los equipamientos que ya tenemos —esos que los vecinos usamos de verdad— siguen cayéndose a trozos, basta con darse una vuelta por los polideportivos de Ses Païsses o Quartó de Portmany. Pero claro, arreglar lo que existe no luce tanto como inaugurar un monstruo de hormigón nuevo.

Por último, el asunto del techo poblacional roza la tomadura de pelo. Lo venden como una reducción responsable, pero lo cierto es que con este plan se abre la puerta a duplicar la población actual. Y aquí llega la gran incógnita: si ya sufrimos escasez de agua para los que vivimos ahora, ¿cómo pretenden abastecer al doble de gente? Porque la realidad es la que es: los recursos ya no alcanzan, pero ellos siguen inflando números como si el grifo del municipio manara agua infinita.

En conclusión, el nuevo PGOU de Sant Antoni parece escrito más para la foto que para el futuro. Entre humo, sonrisas y promesas, el guion se repite: vender ilusión a corto plazo mientras se hipotecan los recursos y el territorio para el día de mañana. El problema no es que el alcalde sea un hábil vendedor de humo —que lo es—, sino que detrás de ese humo hay un pueblo que paga las consecuencias: viviendas asequibles que no llegan, servicios que no mejoran, paisajes que se destruyen y agua que no alcanza. El espectáculo puede arrancar aplausos en campaña, pero la función termina siempre igual: con el telón cayendo sobre un escenario lleno de ladrillo y vacío de soluciones.