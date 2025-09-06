Opinión | Para empezar
Ibiza es un infierno, pero es nuestro infierno
Nada hay más gratificante que empezar las vacaciones. Ya sean de una semana, de quince días o de un mes. El simple hecho de dejar de mirar el móvil y de no atender llamadas... debe ser maravilloso. Porque jamás lo he podido hacer. Desconectar es algo complicado cuando trabajas en esto; siempre pasa algo o te enteras de algo o te cuentan algo que debe ser publicado en esta santa casa; porque ya saben, como siempre se ha dicho, ‘si no se publica en Es Diari es que no ha pasado’.
Pues eso, que empiezo mi merecida etapa de asueto y ocio obscenamente salvaje... hasta cierto punto. Dejo atrás (ni de coña, que el móvil no dejará de gritar) muertos, heridos, atentados contra el medio ambiente y el urbanismo, vertidos, accidentes de tráfico, pateras y a los pobres menores migrantes no acompañados, peleas políticas por estos y por cualquier nimiedad, avisos y posibles tormentas... Todo eso es hoy, o debería ser, un recuerdo para mis dos únicas neuronas.
Pero no nos engañemos. En un par de días de trotar por la piel de toro ya echaré de menos estas islas. Sus aguas cristalinas, su arena fina y dorada, los colegas y la naturaleza, el cosmopolitismo de sus calles, todavía en septiembre, su luz... Y no esperen el típico chascarrillo cínico porque no llegará. No sé si será bueno o malo, si esta morriña que sientes por las islas cuando pasas unos días alejado de ellas es normal o síntoma de alguna enfermedad sin remedio. Pero les aseguro que no sólo me golpea a mí, no soy el único que experimenta esa relación de amor y de odio sobre todo con Ibiza (Formentera, ese remanso de paz, no se ve golpeada por las mismas atrocidades que Ibiza, o al menos no con la misma intensidad).
Viajar te enseña, amplía tus horizontes y te permite valorar lo que tienes. Y sobre todo analizar las cosas desde una perspectiva más ambiciosa y realista.
Porque droga y accidentes y muertes y delitos ecológicos y estropicios urbanísticos y vertidos y el resto de males también se producen en el resto de destinos turísticos. Cierto que Ibiza y Formentera pueden ser un infierno. Pero al menos es nuestro infierno...
