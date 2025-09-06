Opinión | Temps de magranes
Cinèfil Pepe Cerdà
Però cinèfil entre altres nombroses qualitats el també popularment conegut com es notari de Formentera, on va treballar anys, molts anys. Ara Pepe Cerdà, i la notícia no és lògicament bona notícia, ha mort. I ha mort a la pau serena i dolça de Dalt Vila, que fou la seva casa principal al llarg de tota una vida dedica a la jurisprudència, matèria, ciència que ell dominava a la perfecció. Un professional impecable per tothom reconegut. La seva llarguíssima biografia ho confirma sempre i en qualsevol circumstància. La meva relació amb Pepe Cerdà -llevantí i del València- té orígens cinematogràfics. El vaig conèixer quan Ebusus, principis dels seixanta, era un prestigiós centre cultural, liberal, cap i casal de les nostres dretes més nostrades. Es podia criticar obertament Francisco Franco o fer paròdies de l’assassinat de Carrero Blanco... i no passava res. Ara el lloc, l’escenari en la seva metamorfosi, és una mena de cabaret de luxe sense cap negra cantant el blues lent i sentimental de l’època. Aleshores vaig saber que el cinema, de manera molt especial a la seva primera joventut, fou una de les seves passions. Fundador i organitzador de diversos cine-clubs a la seva València natal, l’anomenat setè art fou un dels seus comuns denominadors. I això era meravellós. No, no era fàcil en aquells dies trobar per aquells paratges persones amb les quals podies parlar de Rosellini, de Sica, Ford o Alfred Hitchcock. Evocar seqüències inoblidables de ‘Roma, ciudad abierta’, ‘Ladrón de bicicletas’, ‘El gatopardo’, ‘El hombre que sabía demasiado’... Tantes i tantes pel·lícules era tot un plaer, una degustació. Plaer i degustació que ara penso que irrepetibles, la moda dels temps canviants ha fet que les coses, pràcticament totes les coses, iniciaran un procés de metamorfosis i evolució impossible de parar. Pepe Cerdà parlava de cine, sabia de cine. D’ell vaig aprendre coses relacionades amb el món del cinema. Inevitables cinèfils inevitables. “Sabía que fue un privilegiado al ser testigo, además de notario, de la apertura de las islas a la modernidad tras décadas de sombra”, escriu César Navarro a les pàgines de ‘es Diari’. Pepe, un abraç.
