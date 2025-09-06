Opinión
Bienes de especial valor
Al diseñar una estrategia defensiva lo primero es identificar las amenazas, debidamente actualizadas, y lo segundo priorizar los bienes a defender ante ellas. Cara a una revisión de la lucha contra el fuego sería criminal no contemplar la amenaza de un calentamiento que se traduce en periodos de altísimas temperaturas y en un nuevo tipo de incendios, muy difícil de contener. Por favor, no juguemos al escapismo por razones políticas, es mucho más que eso lo que está en juego. De igual modo se debe construir un nuevo modelo de preservación de los espacios protegidos, santuarios de la naturaleza a defender a toda costa, algunos de los cuales han sido muy castigados en la última oleada, quedando de manifiesto su vulnerabilidad. Pasar a primer plano la protección frente al fuego de esos espacios es lo mismo que hacemos al resguardar cualquier bien de especial valor. Tampoco juguemos con eso.
Suscríbete para seguir leyendo
- El conductor que chocó con los dos jóvenes fallecidos en Can Marçà, que dio positivo en alcohol, ingresa en prisión
- Belén Liñán, psicóloga: «Si tu alumno vive en una caravana en Ibiza, ¿le enseñas ortografía o le dejas descansar?»
- Un hombre muerto en una caravana en Ibiza: La soledad era esto
- El Ayuntamiento de Ibiza insta a los residentes en el poblado de Can Misses a retirar todos los residuos
- Un multimillonario pasa cuatro días en Formentera y averigua cuánto se gastó: '500 euros al día me parece muy poco
- Siete migrantes menores llegan solos a Ibiza a bordo de una barca robada
- Cae la taxista pirata más famosa de Ibiza
- Las mejores zonas de Ibiza para ver el eclipse de sol histórico