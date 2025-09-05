Sant Miquel, la capital del norte

El municipio de Sant Joan de Labritja cuenta con una excepción única en la isla. Resulta que el núcleo urbano donde se halla su ayuntamiento, Sant Joan, es significativamente más reducido que otro con parroquia propia ubicado en el municipio, que no es otro que Sant Miquel de Balansat. Este supera a su ‘capital’ municipal en población y superficie. Vendría a ser, puestos a darle cuerda a la imaginación −y salvando todas las abismales diferencias−, el San Francisco de California respecto a la capital del estado, Sacramento, ciudad mucho más pequeña.

De ahí la importancia de los mapas de geografía. Además de para dispararles de niños granos de arroz desde el pupitre con nuestras improvisadas cerbatanas de bolsillo, sirven también para que volemos con ellos a base de trazar curiosas analogías, que tanto nos hermanan a los que los habitamos con tamaño de pulga −vistos desde las nubes y la ética−, por mucho que nos empeñemos en dar pretenciosos saltos en este monumental circo de pulgas que es la civilización humana.

De todos modos, Sant Miquel no deja de ser una localidad bien pequeña, nadie lo discute. Tan chiquita como la ven las gaviotas desde el cielo en su senda de plumas rumbo a la famosa cala del pueblo, la del Port de Sant Miquel, libre todavía de la peste de los beach clubs, a no ser que Cervezas San Miguel y los de los festejos de la localidad se empeñen en convocar allí actos musicales masivos. ¿No habíamos quedado en que el norte de la isla se iba a preservar de concentraciones discotequeras y similares?

Sant Miquel es una población pequeña, decía, pero bien ‘refajada’ de comercios y otros servicios. Lo cual me alegra en extremo, puesto que es allí donde me aprovisiono de casi todo al quedar mi domicilio en Ibiza cerca. Hasta del mismo Dios me abastecería si fuera creyente, para así disfrutar aún más de su encantadora iglesia. De existir, seguro que recibiría y pernoctaría allí.

Hay tiendas del lugar que no paro de visitar. Los de la ferretería, por ejemplo, se están forrando a mi costa. Me surto de tanto género de bricolaje en su local que podría hacerme con el ‘Enano de Oro’, el concurso con el que sueña todo chaletero que se precie. A ver si lo convocan de una vez, que no hay quien lo encuentre en Google.

Le ocurre a esta localidad lo que a los pueblos que vemos en las películas del Oeste: que una sola calle se basta para satisfacer a nativos y forasteros de sus necesidades materiales. Y hasta de esas del espíritu localizadas en el paladar −que es la parte visible del alma−, si es que a uno le gusta comer bien de vez en cuando. Aunque he de aclarar que de funeraria, tan solicitada siempre en esos filmes plagados de pistoleros, me temo que carece. Así que mis sobrinos, tan ricamente ellos en Valencia, tendrán que buscar mi caja de pino correspondiente −¿puede ser de higuera pitiusa, si no es mucho pedir?− en otro lugar, llegada la fatídica hora en que mi vecino de al lado les comunique su preocupación al no haberme visto salir de la casa en semanas.

Funeraria en Sant Miquel no habrá, pero cuenta con una farmacia tal que, de haber existido en el Far West, se habrían ahorrado muchos responsos a pie de tumba. Esperanza, su auxiliar más veterana, mostrador adentro, es de las únicas batas blancas en muchos tiros de escopeta a la redonda. Así que atentos a sus buenos consejos si se le pregunta, que es todo un oráculo farmacéutico de fiar en la zona; una de las últimas trincheras sanitarias racionales. Más allá, soledad de monte y acantilados, tierra salvaje de yoguis que intentan aliviarle al prójimo sus quebrantos físicos y sus muchas neuras con mantras y otros ‘cataplasmas’ vocales de incierta pronunciación.

Le recuerdo al lector que mi adosado se halla en una urbanización en lo alto de la serranía. Aquello es mi pequeña Lhasa, pues a esas cimas de es Amunts las considero el Tíbet de Ibiza, tanto por la altura y la soledad reinante como por el número de susodichos yoguis titulados por el cartel publicitario de su puerta.

Cada vez que desciendo de la montaña en mi coche para proveerme en el pueblo, me veo como el hermano mayor de ‘Siete novias para siete hermanos’ al principio de la película, que, con su más dominguera camisa de cuadros, va en su carreta cantando todo campechano y sonriente camino del pueblo para llenarla de provisiones. En mi ‘carreta’, ya de vuelta, transporto algo más que bolsas del supermercado y de la inevitable ferretería.

También me llevo entre algodones las sonrisas de los ‘buenos días’ y los ‘holas’ de sus entrañables habitantes, que la soledad, a veces, me muerde allá arriba en el Tíbet, por muchos bozales que le ponga.

Así que Sant Miquel me tiene ganado el corazón y la cartera; es mi capital natural del norte. Cuando ya todo el sur de la isla haya caído bajo el poder de los beach clubs y las discotecas, y su capital pase a llamarse Pachá City, él y las sierras y litorales que lo rodean seguirán resistiendo. Y una cosa les digo: la redacción de Diario de Ibiza se habrá trasladado a mi querido pueblo.