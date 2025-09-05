Los fuegos se apagan en invierno

Un año más y de momento, nos ha salvado la campana. Cuando hemos visto arder el país por los cuatro costados y que el fuego se ha llevado por delante casas, bosques, espacios protegidos y cultivos, cuando ha provocado cortes ferroviarios, de carreteras y el desalojo de pueblos enteros, con más de cuatrocientas mil hectáreas arrasadas si sumamos los incendios que han tenido Zamora, León, Extremadura, Tarifa, Galicia, etc-, es un verdadero milagro –o feliz casualidad, porque en los milagros no creo- que la ‘isla de los pinos’ no se haya convertido ya en una pira infernal. Sería de insensatos no prever que, antes o después, Ibiza puede sufrir un incendio que puede ser pavoroso. Sabemos que nuestros preciosos paisajes son un peligroso polvorín y que con el fuego no se juega, pero tentamos temerariamente a la suerte. Con unos bosques dejados de la mano de Dios que son una intrincada maraña de leña y el mejor de los combustibles, con una orografía irregular que dificulta las intervenciones por tierra y una población dispersa de casas emboscadas, la trampa es mortal, sobre todo si añadimos temperaturas que rozan los 40º y un turismo inconsciente y depredador que alcanza todos los rincones.

Los técnicos están afónicos por repetirlo, que suframos un gran incendio es sólo cuestión de tiempo. Basta una chispa, temperaturas altas y viento, para que el paisaje que conocemos desaparezca. Sin que los medios humanos que podamos oponer para controlar un gran incendio puedan salvar la situación si previamente no se toman medidas que dificulten su propagación y que sólo se pueden tomar en invierno, precisamente cuando el tema deja de preocuparnos. Nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Necesitamos cortafuegos efectivos, que las casas aisladas tengan calveros en su entorno y que las administraciones se impliquen en la gestión de los bosques, sea aprovechando la biomasa que pueden proporcionar, sea expurgándolos, algo que están lejos de poder asumir los particulares. Dejar que las cosas sigan como están es resignarnos a que Ibiza, cualquier día, sea una pira dantesca.