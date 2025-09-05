El alcalde «impotente» y los vecinos cabreados

Nos torean y les ponemos la alfombra roja. Declarar, como ha hecho Vicent Roig, que uno siente «impotencia» al «no poder» acabar con fiestas ilegales que convierten en pesadilla los veranos de un barrio, como sucede en Can Burgos, no contribuye precisamente a afianzar la confianza de los ciudadanos en las instituciones que los representan. ¿Qué tendrían que hacer entonces los vecinos, hartos de denunciar? ¿Plantarse en la finca e intentar frenar las algarabías por las bravas? Podría sentir empatía por la honestidad del alcalde de Sant Josep al confesarse atado de pies y manos para hacer cumplir la ley a especuladores sin respeto por la gente que vive, trabaja y duerme, cuando le dejan, en esta isla, si no fuera porque la propia inacción política también les ha favorecido. La «amenaza» de retirar la licencia turística, y el precinto de la villa, hace ya mucho tiempo que debería haberse cumplido.

En cuanto a lo de la próspera y honrada exdefraudadora fiscal (esperamos) Paquita Marsan, en cuyos complejos famoseo y pasta gansa conviven con la sensación de encontrarse por encima de la ley, sobran los calificativos. Que ya haya vuelto a construir en Casa Paola «tanto» como lo que se derribó tras un larguísimo proceso de casi tres años por infracción urbanística, amparada en la sempiterna lentitud (por ser generosa) de los tribunales, es absoluto recochineo. Y contrasta con el calvario burocrático de tanta gente modesta que quiere, o necesita, hacer reformas en su hogar para conseguir los permisos y la prontitud con la que te paran las obras si no cuentas con ellos. Da la razón a los que defienden que la justicia en este país no es igual para todos, aunque esté prohibido criticarla.

El pasado fin de semana me llamó la atención la multa de hasta 60.000 euros que enfrenta un pescador por capturar 14 ejemplares de verderol de una talla inferior a la permitida en es Freus, en este mar convertido en ‘autopista’ en temporada y cuyos fondos cada vez parecen más un «cementerio de barcos». Y no por las sanciones, que encuentro justificadas por pescar ‘pezqueñines’. Fue por la impunidad de la que gozan, en cambio, quienes contaminan su hábitat.