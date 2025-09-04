No hay sol en la soledad

Dice Pessoa que la soledad es una cárcel sin barrotes y le contesta su compatriota Saramago que la soledad es el precio de la libertad. Son dos interpretaciones coherentes entre sí, casi complementarias. Para mí la soledad es una caravana en mitad de un campo donde las pertenencias de un cadáver recién retirado por los bomberos se amontonan en un ordenado desorden, imperioso por los escasos metros cuadrados de la infravivienda.

Qué cosa, esto de la soledad. Todos la necesitamos para escapar del ruido que nos rodea, cada vez más atronador, más intenso, más permanente. Y al mismo tiempo todos la tememos, nos da miedo que solo haya soledad. Es como el alcohol, que a pequeñas dosis reconforta y a grandes dosis entristece. Quién no quiere estar solo de vez en cuando, apartar ese ruido de fuera y escuchar su propio ruido interno, conversar en monólogo, poner algo de paz en todas esas cuestiones que la mente no tiene tiempo de analizar con la calma que requieren.

Qué placer una sobremesa con amigos, tumbarse en un sofá cercano, cerrar los ojos y escuchar sus divertidos desvaríos desde una distancia prudente, regalándote espacio para disfrutarlos en silencio, dentro de tu cabeza, en tu soledad buscada.

Pero nada de eso se barrunta en la caravana del muerto, solo se advierte una soledad granítica y severa, una soledad que carga el ambiente y lo deja preñado de angustia. ¿Y quién soy yo para sacar todas esas conclusiones? Quizá ese hombre era feliz en su cárcel sin barrotes, estaba satisfecho con el precio que había pagado por su libertad. Mientras observo sus enseres, ajenos al destino fatal de su dueño, pienso que no, que es imposible ser feliz cuando se está enfangado en una soledad tan absoluta. Que sin una caricia, sin una sonrisa, sin la voz de un ser querido, si acaso su sola presencia, aunque no haga nada, solo estar ahí, recordándote que no estás solo y que alguien te quiere. Que sin eso... Sin eso no se puede vivir.