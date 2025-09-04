Alanis y el Ayuntamiento de Sant Josep

Fui el sábado pasado por la mañana al mercadillo de artesanía de Sant Josep. Vi muchas espardenyes ibicencas (en auge desde que la reina Letizia las usa): había las clásicas de toda la vida, de colores, con tacones, y algunas a precios (justificados) dignos de la marca de zapatos Manolo Blahnik —sí, esos que salen en ‘Sexo en Nueva York’—. Compré verduras ecológicas a una payesa italiana que amamantaba a su hijita cuando la niña paraba de corretear por ahí. Pero lo que más ilusión me hizo fue encontrarme con un puesto informativo del Ayuntamiento sobre reciclaje, dirigido por Alanis, una técnica competente y concienciada, que explicaba a las personas que se acercaban la importancia de separar los residuos que generamos.

Me comentó muchas e interesantes particularidades de su trabajo. Alanis y otras compañeras se dedican a informar, en las maravillosas playas de su municipio, sobre la importancia de no dejar colillas, plásticos ni microplásticos, ya que dañan el mar y la posidonia.

También me habló de lo mucho que está costando implantar correctamente el reciclaje de materia orgánica, y de los caps quadrats —como dijo ella con una sonrisa, refiriéndose a los testarudos que se resisten al cambio—, que no aceptan la necesidad imperiosa —“sin vuelta atrás”, añadió— de modificar los hábitos.

Me regalaron unos ceniceros de bolsillo para mis amigos fumadores y un artilugio muy útil para acoplar a la botella y facilitar la recogida de aceite usado.

En fin, me fui contenta de Sant Josep al ver que se están tomando el asunto en serio y haciendo las cosas bien. No en balde fue el segundo municipio de la isla en recogida selectiva en 2024, con un 44 % de reciclaje. El primero fue Sant Antoni, y un aplauso entusiasta para Sant Joan, que alcanzó un 43 %, lo que supone una mejora del 13 % respecto al año anterior, situándose como tercer municipio en el podio.

Son datos aún lejos del 55 % que nos exige la Unión Europea para 2025, pero confío en que, aunque sea con un poco de retraso, lo conseguiremos.

El campeón de España: la comunidad de La Rioja, con un 66 % de reciclaje, muy cerca de la propuesta de Bruselas —70 % para el año 2030—. Levanto mi copa sin vino y brindo por ellos. ¡Se lo merecen!

La Unión Europea nos pide que aumentemos progresivamente la proporción de residuos reciclados frente a los que no lo son. Cuando exige que alcancemos un 70 % para el año 2030, quiere decir que, de cada 100 kg de basura, 70 deben depositarse en los contenedores diferenciados: el de papel, el de envases, el de vidrio, el de orgánico, el de aceite usado, el de ropa y los puntos limpios o deixalleries.

Ah, y no olvidemos algo muy importante: la mejor basura es la que no se genera. Antes de comprar algo, pensemos… ¿de verdad me hace falta? Recordemos aquella frase atribuida a Sócrates, el famoso filósofo, quien al pasear por las calles de Atenas y ver la cantidad de cosas que ofrecían las tiendas, exclamó: “¡Oh, cuántas cosas que no necesito!”

Fuente de los datos de la isla: Ibiza Preservation.