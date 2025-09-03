Opinión
La quita y la coña
El sistema autonómico es un resultado feliz casi milagroso, al haber sido construido a golpe de pactos e improvisaciones que daban forma a una praxis con frecuencia oportunista, algo patente sobre todo en lo atinente al sistema financiero. En ese contexto y en términos de Estado la quita de la deuda es otro parche, criticable desde varios puntos de vista: por premiar a quienes gastaron más de lo que debían, incentivando así en la práctica a los incumplidores; por no haber sido precedida de la reforma del sistema financiero, de la que hubiera debido ser, en su caso, colofón, y por su mismo origen en el pacto con un partido nacionalista, aunque luego haya superado el trámite del órgano competente. Incluso repele el artificioso método para el reparto de la quita. Pero la coña sería que algunas comunidades beneficiadas utilizaran la holgura para reducir carga fiscal y reabrir el agujero.
