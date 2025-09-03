Ibiza y sus mierdas (literales)

Aviso a posibles lectores: si se dispone usted a tomarse el café y la tostada mientras lee este diario, mejor deje este artículo para dentro de un rato. Y es que vamos a hablar de mierda. Bueno, de mierdas, en plural. Y no hablo en sentido metafórico, sino literal: mierdas, cacas, zurullos, excrementos, heces, boñigas, defecaciones...

Qué bonitos eran aquellos tiempos en los que sólo teníamos que hablar de esto refiriéndonos a los dueños de perros que dejaban el regalito de sus mascotas en la calle. ¡Quién pudiera volver a esos tiempos! Mi barrio, al menos, si sólo fuera por las caquitas perrunas, estaría mucho más limpio. ¿Recuerdan cuando el actual alcalde, Rafa II, prometió que nos perdonaría la tasa de basuras si la ciudad no estaba limpia? Pues en mi barrio nos sale a devolver. En Platja d’en Bossa la mierda campa a sus anchas. Y sí, es cierto que hay mucho guarro (desde los trabajadores de un restaurante de lujo que han convertido la playa y el paseo en su cenicero hasta los que dejan los restos de botellón pasando por un sinfín de marranos varios), pero también lo es que hay muy poca limpieza. ¿Vara de Rey nos roba? Lo de la suciedad en general y la poco eficiencia del servicio de limpieza en el barrio da para otro artículo. Volvamos a las mierdas, que es de lo que venía hoy a hablar.

Lo más sorprendente, la novedad de este año, ha sido la plaga de mierdas humanas que ha asolado el barrio. En la puerta de casa, en el muro de la esquina y, sobre todo, en los jardines que flanquean el paseo que, a falta de baños públicos, se han convertido en el WC comunal. De quienes están en la playa y les coge el apretón, de quienes vuelven de fiesta de madrugada y no pueden esperar a su hotel o su Airbnb, de vendedores ambulantes y de algunos de quienes, ante la falta de vivienda, no han tenido más remedio que convertir sus coches y furgonetas en sus hogares. Ninguno de los casos, por urgentes o dramáticos que sean, les eximen de aquello que hacemos la mayoría de los que tenemos perrete: recogerlo. Pero no. Y así tenemos el barrio, sembrado de mierdas. Y la mayoría, de animales de dos patas, no de cuatro.