La espantada

Espantada es un término que suele utilizarse para definir la dispersión de concentraciones sin orden y concierto. Pero también nos puede servir para calificar a la diáspora del final de agosto en los pueblos que sirven como “pueblos” para veraneantes con ancestros. Decía una asidua de esa forma de vacaciones (incluso pide permiso sin sueldo) que estas fechas más que la operación retorno de la DGT, le entristecían las despedidas de los amigos que regresaban a la cotidianidad del día a día. Aquí, en un lugar de playa como Formentera, la caída de la hoja de agosto en el calendario marca también el final de la forma familiar de disfrutar del verano lejos de casa, ahora comienza el mes de las “parejitas”, los sin niños que van al cole, que han hecho jornada intensiva durante el mes pasado (siempre digo que hacen mes y medio de vacaciones) y que a la hora de reservar es sólo para dos. Si fueran a un resort del Caribe, incluiría algunos restaurantes (con cena romántica y vela en la mesa), paseos en bici y puestas de sol previamente acordadas con el “hombre del tiempo” de la primera. Pues aquí lo mismo, pero con miércoles y domingo a la feria artesanal de la Mola. Todo un clásico que convierte en un sube y baja nuestra carretera. Aunque no es tiempo de balances, eso hay que hacerlo después de la diada de Catalunya. Nada, ni nadie, se escapa del comentario interesado de unos y otros. Que si sí, que si no. Siempre encima de la mesa la irregularidad de la temporada, según el sol que más calienta. Bueno, según el ritmo de facturación de algunos negocios. Normalmente sin pensar en aquello tan fácil como ¿lo hacemos bien? Es más sencillo justificarse en el mal ajeno o colectivo en este caso. Si escuchas a hoteleros es una y si escuchas a hosteleros es otra…, la verdad la sabremos más allá de octubre, cuando seamos testigos (de invierno) de los movimientos en el sector hostelero, especialmente, y en el de las tiendas de diferentes sectores, que cambian de manos o aparecen los carteles de “se alquila” una mañana, sin niebla, que dará cuenta del éxito o fracaso de muchas ilusiones que empezaron en marzo y que suelen acabarse en octubre. También la caída de la hoja de agosto es la otra espantada, sinónimo de bajas en las plantillas de muchos establecimientos (hosteleros, principalmente). Hace unos años este 3 de septiembre, era para algunos un 34 de agosto, hoy tengo mis dudas…Veremos en noviembre.