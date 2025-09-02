Patriarcado, yo te lo explico

«¿Qué es el patriarcado?», preguntan al aire algunos señores con mohín jocoso, inconscientes de portarlo a sus espaldas como el del chiste del pavo, sólo que a ellos no les oiremos gritar: ¡quítamelo!, ¡quítamelo!

Mirad, el patriarcado es un sistema de desigualdad histórica y estructural en favor de los hombres que opera tanto a nivel consciente como subconsciente. Qué explicación si no encontráis a la amplia tirada de artículos que se publican escritos por hombres, entre los que las voces de las mujeres aún somos una isla, a pesar de ser mayoría a la hora de formarnos en periodismo, filologías y humanidades. Por supuesto, entre los pródigos articulistas no faltan los que ensalzan a figuras masculinas como la de Abel Bautista, el templado, en pos de despeñar a Irene de Miguel o a la propia María Guardiola, porque cuando se trata de machismo, no hay siglas ni banderas, salvo la silenciosa pero inquebrantable alianza patriarcal.

Patriarcado es el ingrediente educativo complejo que abona a ambos sexos nada más nacer, responsable de la socialización diferencial (o de género) que nos endosan según unas u otras características biológicas. Es la explicación de que en Extremadura contemos con la avergonzante cifra de 2.914 casos de violencia machista, según datos del Ministerio de Interior. Mujeres de nuestra región que decidieron amar a quienes seguramente les prometieron una vida feliz, para justo después comenzar a vejarlas, manipularlas, golpearlas, amenazarlas, someterlas psicológica o económicamente; en definitiva, maltratarlas. Quienes aseguran que la violencia no tiene género que se pregunten por las variables de sexo en esta cuestión.

Patriarcado es la licencia que se toma un profesor que entra en una sala de profesorado donde se encuentran trabajando tres profesoras y, sin dar los buenos días, arremete con un «esto parece una iglesia». Lejos de consultarnos, enciende las más de veinte luces del lugar sin considerar si molestan o deslumbran (que lo hacen) ni el gasto energético que supone alumbrar a pleno día zonas donde no está trabajando nadie, vacías. El colmo del patriarcado es que la más valiente de todas se levante a apagar las luces que el susodicho encendió, advirtiéndole del abuso iluminativo, mientras sus congéneres, las otras profesoras, agachan la cabeza para no mostrar complicidad con la atrevida compañera ni quejarse al haber sido deslumbradas e importunadas en su tarea. Esa sumisión femenina ilógica y servil también es patriarcado.Lo del desnudo anual de Cristina Pedroche, el mito de la libre elección, el techo de cristal, el suelo resbaladizo, la trata de mujeres, la gestación subrogada, el borrado de nuestros derechos, la brecha salarial, la desigualdad orgásmica, la crianza, las faltas de respeto callejeras, las manadas, la falta de autoridad profesional, la infantilización de las mujeres en toma de decisiones médicas… lo dejamos para otro artículo. Así que «¿qué es el patriarcado?» Al modo de Bécquer, te respondo: ¿y tú me lo preguntas? Patriarcado eres tú.