Opinión | Tribuna
Dos anys perduts al decorat de Triguero
El PP ha reduït els barris històrics a una posada en escena per a la seva propaganda mentre el respecte, la cura i el manteniment d’aquests brilla per la seva absència
L’alcalde d’Eivissa, Rafa Triguero, va triar fa unes setmanes l’entorn de Dalt Vila per presentar el seu (fantasiós) balanç de dos anys de legislatura. Passarem per alt el triomfalisme injustificat que va mostrar llavors per centrar aquesta reflexió en l’escenari triat i en quina és la relació de l’actual govern municipal amb el nostre patrimoni.
És evident que un Patrimoni Mundial com el de la ciutat d’Eivissa és un decorat impressionant. I és així com l’entén únicament el PP, que ha reduït els barris històrics a una posada en escena per a la seva propaganda mentre el respecte, la cura i el manteniment d’aquests brilla per la seva absència.
La gestió del Patrimoni implica un aprenentatge continu, escoltar activament a expertes i experts i desenvolupar una tasca moltes vegades fosca però vital per a la correcta conservació dels béns protegits. I en cada un d’aquests aspectes, l’equip encapçalat per Rafa Triguero i amb Juan Flores com a regidor de Patrimoni naufraga estrepitosament, mentre no deixa de presumir d’un llegat que maltracta fora dels focus dels seus vídeos de propaganda.
En dos anys de ‘gestió’, el PP ha aconseguit recollir imatges com la de la publicitat d’una beguda energètica colonitzant el Portal de ses Taules; ha ignorat al veïnat (arribant inclús a mentir sense cap vergonya assegurant que tenia el seu recolzament per projectes com el de sa Peixateria); ha abandonat les seves funcions del manteniment més bàsic dels béns Patrimoni Mundial; ha convertit racons característics de Dalt Vila en places d’aparcament (l’entrada al mirador de l’Ajuntament o les garites del baluard de Sant Joan), o ha tingut que tirar de Photoshop per promocionar una Cursa Patrimoni que va allunyar, precisament, d’allò que li dona nom.
Pel que fa al manteniment, podem dir sense por a equivocar-nos que la falta d’atenció a les muralles és preocupant. Feia molts anys que no es veien tant descuidades i amb tanta vegetació, que provoca forats als morters de la fortalesa i els malmet. Amb les muralles, el sistema de Triguero és com el seu ‘pla de xoc’ de neteja. Si en aquest darrer espera a que plogui per que la natura faci la feina en la que porta fracassant des de fa dos anys, a les muralles el regidor de Patrimoni espera a que les plantes s’assequin perquè caiguin per si mateixes.
Però no només són les muralles, el jaciment arqueològic de la ronda Calvi ha estat literalment enterrat per la vegetació sense que en dos anys el regidor s’hi hagi apropat. Caldria destacar també el lamentable estat de la ronda Antoni Costa Ramon, que uneix la Plaça del Sol i el Museu d’Art Contemporani, una via molt transitada i que llueix plena de forats en un estat lamentable que també inclou elements urbans trencats, com una gran jardinera a la Plaça del Sol. Però Triguero no deixa de repetir que estan constantment al carrer.
La nul·la planificació també els porta a tancar dos vies principals de Dalt Vila com els carrers de Santa Maria i Tur de Montis en plena temporada per, en ple agost, adonar-se’n de l’error i haver d’aturar les obres tot el mes perquè han descobert que “hi ha molt moviment pel turisme”. S’ha de reconèixer la seva privilegiada visió, que farà que aquests carrers estiguin un mes d’afegit tancats, fins octubre. I tot i així, vista l’errada a Dalt Vila, insisteixen en fer el mateix amb el Camí del Calvari, una bona idea i un projecte necessari que han convertit en un malson per veïnat i turistes per la seva incapacitat de gestió. Tampoc sabem res del projecte arqueològic del solar de l’Antic Hospital de Dalt Vila.
Fins ara només hem mencionat els elements més importants de la deixadesa del PP envers el patrimoni, deixant de banda molts petits aspectes que fan encara més cínica l’actitud dels conservadors quan s’omplen la boca parlant de la importància del nostre llegat històric: queixes veïnals a Dalt Vila per la neteja dels carrers; càrrega i descàrrega descontrolada als espais peatonals de la plaça del Parc; mobiliari urbà literalment serrat per l’Ajuntament dels seus ancoratges a Vara de Rey per fer les seves festes, i que la gent pot arrossegar ratllant el paviment i col·locar com vulgui; aparcament de motos sense control sobre el mateix passeig; parades de taxis improvisades a places reservades per a persones amb discapacitat sota el Museu d’Art Contemporani, i una de les joies de la ‘gestió’ patrimonial popular: la plaça SotaVila, convertida en un magatzem amb una caseta policial sense cap ús en dos anys i que no es va sotmetre al Pepri, una parada de patinets elèctrics col·locats i tirats de qualsevol manera durant el darrer any i la caseta d’informació turística.
Mentrestant, no han tingut cap problema a invisibilitzar les obres promogudes per l’anterior equip de govern progressista i que han acabat durant el mandat de Triguero, com la rehabilitació des Revellí, la nova rampa del carrer de Santa Maria sota el baluard de Santa Tecla, la reforma de l’entrada del baluard de Sant Jaume o la museïtzació del mausoleu romà trobat a l’avinguda d’Isidor Macabich, per no mencionar que els projectes de reforma dels carrers de Santa Maria i Tur de Montis, la reforma de la plaça de sa Carrossa o la continuació de la peatonalització de l’entorn de Vara de Rey són també projectes heretats de la legislatura PSOE-Podemos.
Aquests són alguns exemples dels dos anys reals de la ‘gestió’ del patrimoni de Triguero. El seu departament de propaganda ens vol vendre a cop d’Instagram una feina al patrimoni que és inexistent. S’han perdut dos anys, en els que el patrimoni ha empitjorat significativament i que, en els casos en els que s’han decidit a fer alguna cosa, han demostrat una gestió caòtica i sense cap sentit. El patrimoni d’Eivissa, en realitat, ens mostra la vertadera cara de Triguero i el seu Govern: un decorat de propaganda que intenta tapar la seva ineficàcia.
Pep Tur es regidor del Grup Municipal Socialista d’Eivissa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Otros dos muertos en un accidente, apenas unas horas después, en el mismo punto de la carretera de Santa Eulària
- Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista
- Una fallecida y un herido muy grave tras un accidente de tráfico entre un coche y una moto en Santa Eulària
- Una de las fallecidas en la carretera de Ibiza a Santa Eulària era enfermera en Can Misses
- Nervios en el sector del chárter con caídas de los ingresos hasta del 50%
- Tres muertos en menos de diez horas en el mismo tramo de una carretera de Ibiza
- Multa de hasta 60.000 euros por capturar 14 ejemplares de 'verderol' de talla inferior a la permitida en Ibiza
- Una fallecida tras un accidente de tráfico entre un coche y una moto en Santa Eulària