Ángela Molina, Ibiza y poesía pura

Ángela Molina, delgada y elegante, magnética, cabello largo moreno, mirada profunda como la noche, sobre el escenario, con un folio garabateado a lápiz, con mil borrones que sólo entiende ella, arrugado, lee su carta de amor a Ibiza. Su última frase se me queda grabada. «Y ahora una postdata para mi querida isla y un último ruego, que es el primero, que quien venga a ti en busca de consuelo lo encuentre y que en tu arena blanca y húmeda junto a la orilla lea ‘sigue adelante’». Es una escena de cine, de final de peliculón. Esa Ángela que mira al horizonte, al mar infinito que se extiende frente a ella, tal y como lo ha hecho desde que con 16 años llegó con su familia a esta isla en la que echó raíces y creció, inmensa, como persona y como actriz. Esa mirada de Ángela perdida en la lejanía es la nuestra, y esas palabras invisibles que dibuja una ola tenue en la orilla, ‘sigue adelante’, también son para nosotros, las hemos intuido en las tardes violetas del otoño, en esos paseos sin rumbo por la playa mientras la perra corre enloquecida por la arena. «Sigue adelante», musita el agua que lame la orilla, en esta isla que para Ángela es el paraíso revelado desde su adolescencia, y que le inspira gratitud, y un discurso que es poesía pura, con el que agradece, emocionada, el Premio La Llave de Ibiza en el Club Diario, otorgado por la Asociación de Amigos del Arte y la Cultura de Ibiza y Formentera.

La Ibiza de Ángela Molina, mito vivo del cine, belleza profunda que ha crecido con la madurez, es el hogar que halló su madre, «con paredes de luz y ventanas de estrellas y de lunas llenas». «Gracias por ser el camino del mar, del amor», sigue la artista, y su voz trémula nos agita a todos, conmovidos por un canto de amor a la isla tan auténtico y sentido, que condensa de forma certera esa otra Ibiza que nada tiene que ver con el espejismo de luces y sonidos estridentes del verano. Ángela nos devuelve esa Ibiza que nos enamora, la que en una orilla nos dibuja con espuma leve «sigue adelante». Gracias, Ángela, por recordarnos que esa es la Ibiza que tanto amamos.