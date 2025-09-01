Ibiza, a la cola del lujo

Hay días en que desayunar y leer el periódico son actividades incompatibles por peligro de atragantamiento. Así me ocurrió el sábado, al abrir Diario de Ibiza y leer este titular: “Los hoteleros aseguran que Ibiza está a la cola del lujo en Balears”, añadiéndose en el texto que hablar de “lujo desbordado” es “una simplificación”. Para negar la existencia del boom insular del lujo, que es algo que cualquier ibicenco con dos dedos de frente percibe a cada paso, acudían de forma simplista al número de hoteles ibicencos de cuatro y cinco estrellas (53,97%) y los comparaban con Mallorca (72,21%) y Menorca (73,65%), como si eso reflejara nuestra realidad.

Para empezar, la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera hacía trampas, al cotejar número de hoteles y no plazas, lo que sin duda habría modificado dichos porcentajes, ya que los alojamientos de cuatro y cinco estrellas figuran entre los más grandes. Parece que los hoteleros, en vez de hablar claro, quisieran confundir a los ibicencos. El lujo no son las estrellas, que es un baremo obsoleto y hasta risible. En Ibiza tenemos montones de hoteles de una estrella que se venden –y, sobre todo, se cobran– como productos de lujo. En la Marina Botafoc, por ejemplo, hay uno que ahora mismo pide 445 euros la noche. Y también hostales que aplican tarifas equivalentes a cuatro estrellas en Madrid o Barcelona.

Tal vez en Mallorca y Menorca tienen más hoteles o de lujo o quizás es que hacen menos trampas a la hora de clasificar sus establecimientos. Yo aconsejo al lector que dedique unos minutos a navegar por el listado de establecimientos hoteleros del portal de registros turísticos del Consell. Las risas están garantizadas. Descubrirá cómo montones de hoteles que se venden como lujo en realidad están calificados como pensiones.

Aun así, demos por buenos los porcentajes de la Federación Hotelera. Si Ibiza, por tanto, tiene muchas menos plazas de lujo que Mallorca y Menorca, ¿por qué lidera todos los rankings de precios del país? El verano pasado, por ejemplo, un importante medio nacional publicaba una comparativa de precios por noche con datos del Instituto Nacional de Estadística y las Pitiusas arrasaban: 261 euros de media en el mes de julio. Le seguían la costa de Guipuzkoa, con 218, y luego ya estaba Menorca, con 184. La zona de Calvià se situaba en sexta posición, con 180 euros, y el resto de Mallorca, 168 euros. Es decir, que los hoteles pitiusos, además de tener las tarifas más elevadas del país, son entre un 30% y un 35% más caros que en Menorca y Mallorca.

El icono del lujo es Ibiza, no Mallorca ni Menorca, tanto por precios como por percepción. Basta con echar un vistazo a las redes sociales para observarlo con nitidez. El lujo no son las estrellas que aparecen en la fachada, sino los precios, al igual que todo lo demás que encarece la estancia del turista medio, como las entradas a las discotecas, las consumiciones en el interior, el encarecimiento salvaje de la oferta de restauración, etcétera. El lujo, por concepto o por precio, casi lo abarca todo y los únicos que no lo quieren ver son quienes se benefician de ello, a costa de la supervivencia de los demás. Que se lo digan, por ejemplo, a los trabajadores de los alojamientos de lujo, beach clubs y restaurantes que pernoctan en chabolas y caravanas, o a los jubilados que se marchan de la isla porque no pueden soportar el tren de vida que implican los efectos colaterales de este lujo desmadrado.

Añadían los hoteleros que el incremento de plazas de lujo “responde a la necesidad de garantizar un turismo de calidad, sostenible y seguro… Ibiza no vive una explosión de lujo, sino un proceso de modernización similar al de Mallorca y Menorca, aunque con un peso relativamente menor”. ¿Qué tiene de sostenible que los turistas vengan tres días en vez de siete o catorce? Para empezar, hacen falta el doble de aviones. Primero fueron los todo incluido y después los adult only y estos precios desmadrados, que se cargan la oferta complementaria al llenar la isla de gente que sólo va a las discotecas.

Y ya para rizar el rizo, ayer pudimos leer al gerente de Ocio de Ibiza decir que “los precios elevados son necesarios” porque “la isla no da para más” y que “las ofertas devalúan el producto”. Habrá que responderle al señor Benítez que una cosa es moderar los precios, en vez de incrementarlos a lo bestia cada temporada, y otra lanzar ofertas, que, por cierto, es lo que han acabado haciendo muchos hoteles y algunas discotecas esta temporada para salvar sus números. Tal vez Ibiza tenga que plantearse regresar al término medio para recuperar cierto equilibrio y que todos, y no sólo unos pocos, puedan seguir viviendo bien del turismo.

