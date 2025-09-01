Opinión | Tribuna
No atendre en català
De manera sistemàtica, hom pot detectar actituds contràries a l’ús de la llengua catalana a través de la manipulació que se sol fer de la llengua. Les paraules van variant la seua càrrega semàntica en funció de determinades evolucions, i passen a significar coses diferents del que significaven en altre temps. Un exemple clar n’és l’ús -generalment erroni i fraudulent- que se sol fer del terme “llengua cooficial”. El fet d’aplicar-lo sistemàticament al català, al basc o al gallec, però no al castellà (que és exactament igual de cooficial) ja diu molt de les intencions de qui usa el terme.
D’aquestes perversions lingüístiques, n’agafaré un exemple, relacionat amb un cas ocorregut recentment en una gelateria de la noble vila de Gràcia, avui Barcelona. A l’esmentada gelateria s’hi presentaren dos clients, home i dona, barcelonins -no sé si també graciencs- i demanaren uns gelats. Qui els havia de servir-los els va comminar a parlar en espanyol, i va fer tota una sèrie d’al·legats polítics que no venien al cas. Hem de remarcar que, en cap cas, els clients no li varen demanar que els parlàs en català, sinó que varen intentar parlar-hi ells mateixos. Com que l’home era argentí, la notícia ha sortit fins i tot al diari Clarín, de Buenos Aires. He mirat d’espigolar com es donava la notícia a diferents mitjans de comunicació, i me n’he trobat uns quants, d’Espanya i de l’Argentina, que afirmaven que els clients s’havien queixat perquè el cambrer “els atenia en castellà”. A mitjans espanyols, sovent es troben notícies en què hi ha queixes perquè s’atén en castellà -puc assegurar que cent per cent falses-, però mai no se subratlla l’altre fet: mai no diuen que les queixes són perquè no poden (o no volen, per ser més exactes) atendre en català (ço és, si els clients parlen en català). Aquí els únics que demanen el canvi de llengua són els monoglots espanyols, però hi ha una tendència, si més no periodística, a dir que els catalanoparlants rebutgen els que parlen en castellà.
Com podeu veure, en un i altre enfocament la cosa canvia substancialment. En realitat, són els monoglots espanyols els que demanen a l’altre que faci alguna cosa diferent de la que vol fer, i, per tant, els que mostren inflexibilitat i autoritarisme. Segons com es dona la notícia, emperò, sembla que els inflexibles i autoritaris són els catalanoparlants, que rebutjarien sentir la llengua castellana.
En comentar aquests casos, em ve al cap l’escena en què una amiga va emetre una resposta genial davant una subtil convidada a passar-nos al castellà. En demanar un determinat plat, parlant en català, el cambrer ens va respondre: “Yo no hablo catalán”. No ens estava dient directament que li parlàssim en castellà, però sí que ho feia d’una manera indirecta, més educada (si es vol), no tan contundent com quan es fan servir els horrorosos i antipàtics imperatius. La resposta va ser boníssima: “Tu no et preocupis: ja en parlam naltros”. Ho vaig trobar una manera ben elegant d’esquivar l’aparentment educada manera de demanar-nos el canvi de llengua. Evidentment, la conversa va continuar en bilingüe: ell en castellà i nosaltres en català.
Buscant i rebuscant no he trobat casos de queixes de clients perquè algú els parla en castellà, sempre i quan aquest algú no els commini a canviar de llengua. A la vida real, pocs lectors podran dir que s’han trobat un cas en què el client hagi comminat el cambrer a parlar en català i, si no, hagi fet com que no l’entenia (per posar un exemple). En la vida real, això es deu donar en tant pocs casos, que caldria buscar molts zeros per poder-los expressar estadísticament. En canvi, en l’altra direcció, constitueixen el pa de cada dia. La notícia “client no atès perquè parlava en català” resulta més rara de trobar (fora dels mitjans en llengua catalana, i encara de vegades amb algunes reserves).
Com que la novoparla orwelliana ho impregna tot (i cada dia més), hom podria pensar que aquests usos lingüístics es fan espontàniament, sense mala intenció, sense voluntat d’ofendre, sense interès per rebaixar l’estatus de la llengua catalana (o d’altres llengües minoritzades). Res més lluny de la realitat: quan un polític fa servir el terme “llengua cooficial” o “llengua autonòmica” amb voluntat pejorativa, ho fa a consciència, sabent que està pervertint el llenguatge amb la intenció d’imposar el seu punt de vista (o la seua llengua). Quan un periodista escriu que uns catalanoparlants no han estat atesos perquè els parlaven en castellà, també sap que està faltant a la veritat. Però no hem de deixar que la veritat se’ns carregui un bon argument. Sobretot si va a favor d’allò que nosaltres volem imposar. A la gelateria gracienca, el problema no va ser que el cambrer els parlàs castellà, sinó que no va voler escoltar els clients que li parlaven català. Així de senzill, així de difícil d’explicar, segons sembla.
