Con el agua al cuello en Ibiza

No sé si alguien ha leído dos artículos míos; es bastante improbable. Pero de ser así, le prometo que no tengo ni un ápice de pesimista. Es más, suelo afrontar la vida con esperanza (porque no queda otra, claro) y una ligera sonrisa. En este mundo tan descontrolado en el que todo cambia de un día para otro, el pragmatismo e incluso el cinismo son medicinas milagrosas. El pesimismo, insisto, está sobrevalorado.

El problema es cuando salgo a la calle, abandono mi castillo y me mezcla con el vulgo. La sonrisa me dura cuatro pasos. Enseguida me asalta alguien para contarme que la costa de Ibiza y Formentera es territorio comanche donde cada uno hace lo que quiere y nadie se lo intenta impedir. Otro me explica varias presuntas ilegalidades urbanísticas «tan flagrantes» que no entiende cómo no se han publicado en el Times. En cuanto me zafo y mientras intento grabar en mi frágil memoria todos los detalles, me llama una amiga, inteligente y válida donde las haya, para contarme que están a punto de echarla del trabajo porque se ha empeñado en evitar un fraude masivo al Estado con la falsificación de cierto documento.

Templando ánimos y aplicando las escasas nociones que atesoro para calmarme regulando la respiración (lo han adivinado, casi me ahogo), llego a esta santa casa, Es Diari, donde apenas llevo 33 años, y mi estimat Eugeni me abruma con datos sobre consumo y falta de agua que ahogarían a cualquiera, pero en la más absoluta desesperación. Deprimente.

Cuando digiero toda la información, logro recuperar los datos de las tres primeras conversaciones del día y por fin me repongo del amago de ahogamiento, resulta que me llama un colega para ‘filtrarme’ que el sector del chárter está palmando pasta a oleadas (cómo no) por los altos precios, los piratas, el exceso de oferta... Como si fueran los únicos.

No suelo ahogarme en un vaso de agua, en serio; con tantos años en la brecha estaría ya en el fondo de la Fosa de las Marianas (la parte más profunda conocida de los océanos de la Tierra). Pero les aseguro que cada vez es más difícil dejar pasar el tren del pesimismo. Nos vamos al garete como sociedad, aunque muchos no lleguemos a verlo. Ahí está el lado positivo...