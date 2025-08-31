El Pla de Corona pierde sus icónicos almendros

El paisaje del Pla de Corona ha ido cambiando a lo largo de los últimos años, pero desde este verano la imagen icónica del valle cubierto de almendros ya es cosa del pasado, después de que varios propietarios, con el respaldo económico de la Asociación de Vecinos, hayan arrancado 2.000 árboles muertos. Sólo es la punta del iceberg: el presidente de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni, Toni Tur, asegura que las fincas de la isla que no arranquen este año los almendros, lo harán el que viene, porque la mayoría están muertos o les queda poco. Eso quienes quieran aprovechar la tierra para cultivar; los que queden, permanecerán secos.

Lo que ha ocurrido en este valle, que cada invierno atrae a miles de personas para admirar el impresionante manto blanco que aparecía con la floración del almendro, es el resultado de la fatal combinación de sequía, el proceso natural de envejecimiento, la falta de mantenimiento de los árboles, las plagas que se aprovechan de esta debilidad y, especialmente, de las pérdidas económicas de un cultivo que hace tiempo que dejó de ser rentable. Los precios se han desplomado y, de la misma forma, lo ha hecho la producción, que ha pasado de las más de 2.000 toneladas anuales que se exportaban en los años 60 (más las que se conservaban para el consumo doméstico y el mercado local) a los sólo 1.500 kilos de la pasada temporada. Pero además, el cambio climático, con inviernos más cálidos, también es adverso para el almendro.

De modo que las imágenes del valle nevado de flores de almendro, presentes en todas las campañas de promoción turística de la isla, ya son historia. Algunos expertos sostienen además que es inviable volver a plantar almendros y recomiendan apostar por los algarrobos, otro árbol propio del paisaje rural ibicenco que necesita menos agua y se adapta mejor a las condiciones climáticas, por lo que esta especie se sitúa como la salvación de las fincas de secano en la isla. Sea como sea, perdemos una seña de identidad importante de la isla (una más), cuyo paisaje agrario tradicional está sujeto a una transformación inevitable, a la que tendremos que acostumbrarnos forzosamente, derivada de la falta de relevo generacional en el campo, de las circunstancias antes enumeradas y, sobre todo, de la baja rentabilidad y la dureza del trabajo agrario, máxime en pequeñas explotaciones como las que caracterizan el campo ibicenco. No se puede pedir a los agricultores que asuman en solitario el coste de mantener inalterable el paisaje de la isla: deben ser las instituciones, en especial el Consell y los ayuntamientos, las que establezcan planes y ayudas, en colaboración con los propietarios, para que no se pierdan cultivos tan arraigados como el del almendro. Especialmente en un lugar emblemático como el Pla de Corona.

Para financiar estos planes de recuperación o ayuda se podrían destinar fondos del impuesto turístico sostenible, tal y como reclaman los vecinos, que recuerdan que el paisaje del Pla de Corona «no es solo para los vecinos» y que «el campo bien cuidado, con almendros y paredes de piedra, es un beneficio para toda la isla y un atractivo turístico». Es más, se trata de un patrimonio cultural e histórico colectivo, cuya pérdida es irreparable. Ante esta situación, el Consell debería liderar la elaboración de un plan de actuación sobre el paisaje rural que integrara a propietarios y vecinos, y buscar la financiación necesaria del Estado y la Unión Europea para recuperar ciertas zonas agrícolas.

La rentabilidad es la garantía más segura de que se mantiene la actividad agraria. Cuando no existe, como ocurre en Ibiza, especialmente en el cultivo de la almendra, es necesario recurrir a fórmulas alternativas que requieren el concurso y apoyo económico de las instituciones.