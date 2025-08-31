Mirada continua

Han pasado las fiestas de San Bartolomé y de San Agustín, indican el final del mes de agosto, no del verano, que continúa apretando el calor. Un mes de agosto que nos ha tenido a todos en vilo. Los medios de comunicación nos han puesto el punto de mira en los incendios que han devastado parte de nuestro país, de la España vaciada. Poniendo de relieve otro de los grandes problemas de nuestro país, mientras muchos no encuentran una vivienda digna donde tienen su lugar de trabajo, otros pueblos se quedan sin habitantes. Y estos pueblos quedan a la merced de los desastres que podrían ser evitados.

En este mes de agosto, nos han recordado día tras día la masacre, la injusticia, el horror que están viviendo los hermanos de Gaza. Una guerra que va más allá de los muertos por las armas. La dejadez de tantos dirigentes políticos que continúan permitiendo con su silencio que tantos mueran de hambre. La dimisión de muchos otros que delante de esta barbarie no pueden mirar a otro lado y viendo su impotencia prefieren dar un paso al lado antes que su silencio les haga cómplices de tanta atrocidad.

Un mes de agosto que nos recuerda la guerra en Ucrania que se prolonga en el tiempo con tanto sufrimiento, y que es signo de tantos otros conflictos bélicos que se enquistan en la humanidad. Donde parece que no hay fin para un conflicto que debería haberse solucionado hace tiempo con el diálogo y con los acercamientos políticos, pero que una vez más demuestra la cerrazón de los que mandan.

Un agosto que no será fácil de olvidar, pero que a nosotros no nos puede dejar indiferentes, un agosto que nos recuerda por un lado la capacidad de hacer el mal que tiene la humanidad, que tenemos cada uno de nosotros, pero a la vez la resistencia que tenemos que ejercer para que todo esto no quede en el olvido.

Así nos lo pedía el Papa León en su ultima audiencia del miércoles: “Jesús revela que la presencia de Dios se manifiesta precisamente allí donde la humanidad experimenta la injusticia, el miedo y la soledad. Precisamente allí, la luz verdadera está dispuesta a brillar sin temor a ser abrumada por el avance de las tinieblas”. Se nos invita a tener una mirada continua, una mirada que no olvida a los que dejamos atrás. Una mirada que nos tiene que ayudar a reconocer errores y a obrar de manera diferente, siempre más humana.