Más de 200 compañeros muertos

Retomo para esta columna el titular de un magnífico artículo de mi admirado David Ventura (cuánto te echaremos de menos por aquí), del 7 de noviembre de 2023: «32 compañeros muertos». 22 meses después más de 200 periodistas han sido ya asesinados por el ejército israelí en Gaza, según los datos de Reporteros Sin Fronteras, y al menos 56 de ellos fueron blanco de un ataque deliberado de las tropas o estaban trabajando cuando los mataron. ¿El resto? Abrasados en sus tiendas de desplazados (y no siempre «casualmente»), enterrados en los escombros por un bombardeo, tiroteados cuando intentaban conseguir un saco de harina o cualquiera de las otras mil formas sádicas de exterminio del pueblo palestino que practican los israelíes en Gaza. Es la hambruna inducida, los críos que son solo ojos y huesos, la sed, las epidemias, el bloqueo a la entrada de medicinas, los enfermos de cáncer sin tratamiento porque arrasaron con todos los centros oncológicos, tres bebés famélicos en la misma incubadora y con la espada de Damocles de si el gran amo Israel dejará entrar combustible para que aquella siga funcionando. Madres dispuestas a dar a sus hijos en adopción si así los pueden evacuar de la Franja y salvar (¿cabe mayor dolor que no poder protegerlos?). Robots cargados de toneladas de TNT y capaces de reducir barrios enteros a polvo, deambulando por las calles, ante los ojos aterrados de una población encarcelada e indefensa... Genocidio e impunidad, con la complicidad de una Unión Europea que con su hipocresía y doble rasero ha perdido cualquier legitimidad para hablar de derechos humanos, hoy y en el futuro, y la inmoralidad de una prensa que ha estado tratando las vidas palestinas como si no valieran nada, estorbos en su propia tierra a los que se fantasea con mandar a Sudán para que también mueran, pero en silencio.

Las imágenes que llegan de la Franja son hoy tan terribles que es muy difícil añadir nada (¿cómo se describe el horror y el desprecio absoluto a la humanidad de las víctimas?), pero ésta es una deuda que tenemos con los compañeros asesinados por dar testimonio al mundo de su propio exterminio y que «representan lo más digno de nuestro oficio», que apuntaba David. «No olviden a Gaza», pedía en su carta de despedida el periodista Anas al Sharif. Y no lo haremos.