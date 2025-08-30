Opinión | Temps de magranes
Sant Antoni estiu del 64
A la mencionada ‘boîte’ cantava el Dúo Dinámico «quince años tiene mi amor...». Tarda d’esplendor i ‘glamour’ anys seixanta mentre un tal Fraga inaugurava hotels a tota llet
(El final del verano llegó
y tú partirás, yo no sé
hasta cuándo este amor recordarás,
pero sé que en mis brazos te tuve ayer...)
(A Julio Herranz quan a Rota encara
tenia 15 anys)
En aquell Sant Antoni de Portmany, molt abans de l’arribada de l’execrable, putrefacte West End -cap alcalde dretes/esquerres solucionarà la cosa- quan les anomenades discoteques eren fantasmes de ciència ficció a l’estil, tal vegada, Ray Bradbury, la moda era anar a ballar cha-cha-cha, boleros i una mica Elvis the pelvis a les sales de festes, o ‘boîtes’ que quedava més fi i aleshores més francès. Per exemple ‘Isla blanca’, una mena de cabaret innocent i fràgil autoritzat en sessió de tarda per a tots els públics. La joventut cantava «éramos jóvenes tu y yo...» i els adolescents pujaven alegres i gloriosos a la vila de Portmany. Elles verges... ells també. Estiu del 63 o 64 a la mencionada ‘boîte’ cantava el Dúo Dinámico «quince años tiene mi amor...». Tarda d’esplendor i glamour anys seixanta mentre un tal Fraga inaugurava hotels a tota llet. Ara aquell duo ha perdut la meitat. Mort Manolo de la Calva la cosa ja no té solució. Llavors els vaig veure a altres escenaris, Palma de Mallorca, Barcelona... Portaven l’essència d’aquell duo irrepetible que a tots ens emocionà al llarg dels anys. Temps era temps i això era i no era quan naixia la primavera. Agost té nom de mort. Agost 1977 Groucho Marx, Antonio Machín, Elvis Presley picaren el dos. I el 62 Marilyn. De Manuel de la Calva se’n recorda i molt bé un dels meus cantants (demano perdó) preferits, Miguel Ríos: «Ellos traían mensajes de libertad y modernidad. Fueron gigantes durante muchos años, luego volvieron para seguir explotando la modernidad que iniciaron a finales de los 50...». Quin valor, quina audàcia per part de l’autor de ‘Vuelvo a Granada’. Lligar el concepte de modernitat al Dúo Dinámico. Els joves -però en realitat són molt vells- intel·lectuals d’ara mateix es posaran indignats les mans al cap. Cal menysprear-los. Tots com diríem un temps a Eivissa a pixar s’alga. «Las canciones de Manuel y Ramón eran bondadosas y afables, movían a la sonrisa y el cosquilleo hormonal sin meterse en berenjenales», escriu Fernando Neira a les pàgines de ‘El País’. Sí, a la dècada dels seixanta les hormones a Déu gràcies ja feien la seva feina. Amen.
- Un coche se sale de la carretera y sus ocupantes se niegan a subir a la ambulancia
- Adiós a la postal de los almendros del Pla de Corona: arrancan 2.000 árboles muertos
- Así es el Multiverse, el yate de Yuri Milner que está en Ibiza: 116 metros, bodega exclusiva de vinos y flota propia de barcos
- Las dos mujeres británicas atropelladas en Ibiza son madres de familia
- El negocio de las discotecas de Ibiza toca techo
- Santa Eulària descarta intervenir contra el helipuerto ilegal de Jesús
- Indignación con los restos de un yate hundido en Ibiza: «Es un puto desastre»
- Una joven se mete con la música electrónica de Ibiza: 'No sé cantar, no sé bailar, no sé hacer nada con esto