La irresponsable política hídrica de Carmen Ferrer en Santa Eulària

Carmen Ferrer y su equipo de gobierno han convertido a Santa Eulària des Riu en el ejemplo más evidente de cómo un ayuntamiento puede presumir de sostenibilidad mientras, en la práctica, conduce a su municipio hacia un colapso hídrico inevitable.

Los datos oficiales son claros, la isla de Ibiza sigue dependiendo en buena medida de sus acuíferos. Sin embargo, mientras la mayoría de los municipios refuerzan el uso de agua desalada, Santa Eulària ha reducido en un 8% su compra de agua desalada desde 2021 . En Ibiza se extraen 8 millones de metros cúbicos de los acuíferos cada año, de los cuales 7 millones los consumen directamente los ayuntamientos. Santa Eulària, por sí sola, consume casi 5 millones, alrededor del 60% de toda la extracción municipal. En lugar de aliviar la presión sobre sus masas de agua subterránea, el municipio se aferra a los pozos como si fueran inagotables. Y no lo son. En zonas como Cala Llonga, Siesta o Torrent des Fornàs, el abastecimiento sigue dependiendo casi exclusivamente de captaciones municipales, sin respaldo suficiente de agua desalada.

El resultado son acuíferos agotados, a los que ahora se intenta inyectar agua desalada para “recuperarlos”, en un intento de maquillar el desastre que ellos mismos han provocado. Una medida impulsada por el Govern Balear que, en la práctica, es como intentar tapar un agujero en un dique con cinta adhesiva. Hablamos de una recarga de apenas 100.000 m³ en dos meses, frente a los casi 5 millones que se extraen cada año.

Mientras tanto, la reutilización del agua depurada es casi inexistente. En Santa Eulària, hasta un 80% de estas aguas son demasiado salinas para poder aprovecharse. Esto significa que toneladas de agua que podrían destinarse al riego de jardines y zonas verdes, al llenado de fuentes ornamentales, al baldeo de calles, a la descarga de aparatos sanitarios, a sistemas contra incendios, al lavado industrial de vehículos o a uso agrícola, se acaban vertiendo al mar.

Hay que recordar que las competencias municipales en materia de agua incluyen la prestación del servicio de abastecimiento y saneamiento y la regulación de su uso a nivel local. Esto se traduce en que el Ayuntamiento puede decidir, en colaboración con la concesionaria (Aqualia) y bajo la normativa autonómica y estatal, qué fuentes priorizar en el suministro (por ejemplo, potenciar el uso de agua desalada frente a la extracción de pozos para reducir la presión sobre los acuíferos), impulsar campañas y ordenanzas de ahorro y uso responsable, fijar limitaciones temporales en épocas de sequía para evitar consumos excesivos o no sostenibles, y establecer mecanismos de transparencia como la publicación de datos sobre la procedencia del agua (acuíferos, desalación, reutilización) y los niveles de consumo.

Hoy, la única estrategia de Carmen Ferrer y su equipo consiste en explotar los acuíferos hasta la extenuación, confiando en que el Govern lo solucione con desaladoras y recargas artificiales, en una huida hacia adelante que compromete el futuro del municipio. Al apropiarse del agua subterránea como si fuera infinita, están llevando a Santa Eulària al riesgo de salinización, agotamiento de pozos y dependencia de agua desalada, mucho más cara.

El ayuntamiento de Carmen Ferrer y su equipo de gobierno deben dejar de tergiversar los datos y reconocer su responsabilidad, son ellos de manera consciente los principales responsables del agotamiento de los acuíferos. Y deben asumir su responsabilidad política y empezar ya a reducir las extracciones, priorizar la desalada, imponer controles estrictos a los pozos y garantizar la reutilización de aguas regeneradas. Todo lo demás es tergiversar la realidad, excusas y parches.