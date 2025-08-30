Ibiza: territorio e identidad

De Ibiza se dice en Ibiza que sus carreteras están colapsadas, que faltan productos en el supermercado o que falta espacio en las playas para poner la toalla. También se repite que los atascos para llegar a la playa son insoportables, que no hay sitio en los aparcamientos o que el precio de una caña se ha disparado. Todo esto puede ser cierto en determinados momentos, pero tampoco es una realidad que se manifieste ni todo el tiempo ni en todas partes. Reducir Ibiza a una suma de molestias cotidianas no explica lo que realmente es importante. Detrás de esas quejas hay un valor más profundo que rara vez aparece en el debate público: la identidad.

La identidad de Ibiza no es un logotipo turístico ni una campaña de promoción. Es el relato colectivo que da coherencia a una comunidad y que permite que un territorio no se confunda con ningún otro. Es lo que diferencia a Ibiza y la convierte en un lugar irrepetible. Esa identidad se construye con la memoria, con el patrimonio, con la vida de sus barrios, con el paisaje y también con la forma en que la sociedad ha sabido integrar a quienes han llegado desde fuera, compartiendo valores y formas de vida. Por eso, cuando alguien nacido en la isla no puede acceder a una vivienda, lo que está en riesgo es su arraigo y la continuidad de una comunidad con raíces propias. Y por eso, la protección de esa identidad no es tarea exclusiva de quienes nacieron aquí, sino de todos los que hemos elegido Ibiza como nuestro hogar y la sentimos nuestra.

Por todo esto es tan importante llevar a cabo acciones concretas que traduzcan las palabras en hechos visibles, capaces de cuidar lo que nos hace diferentes.

La recuperación de espacios patrimoniales como las murallas o la necrópolis fenicia reafirma nuestra memoria compartida. Lo mismo ocurre con la red de museos de la isla, que no solo conserva y difunde nuestra historia, sino que la mantiene viva como parte esencial de lo que nos define.

La regulación de fondeos para proteger la posidonia, Patrimonio de la Humanidad desde 1999, demuestra que la identidad también está en el mar que nos rodea, en un ecosistema que forma parte de la herencia natural de la isla y de su proyección al mundo.

El control de la oferta alojativa ilegal también protege los barrios, evitando el deterioro de la convivencia entre turistas y residentes y se refuerza la vida comunitaria.

El impulso de carriles bici y de transportes alternativos entre pueblos muestra que la movilidad puede ser coherente con la escala de la isla y respetuosa con su carácter. Una movilidad ordenada y pensada para las personas es también una forma de proteger la identidad.

La creación de nuevas balsas agrícolas y el apoyo a la reutilización de agua reflejan que tradición y modernidad pueden caminar juntas para cuidar un recurso tan frágil como el agua. En esta misma línea, el vínculo entre agricultura y turismo que se impulsa desde la estrategia de sostenibilidad no solo protege el campo ibicenco, sino que lo convierte en un valor añadido para el visitante y en una seña de identidad que debemos preservar.

La planificación territorial debe avanzar también en esa dirección, estableciendo criterios claros para ordenar el suelo. Por eso se han aprobado medidas que limitan el crecimiento en zonas saturadas, refuerzan la protección del suelo rústico y evitan desarrollos que rompan con el carácter de los pueblos y de la isla. Se trata de compatibilizar desarrollo, identidad y calidad de vida, reforzando la coherencia entre lo que construimos y lo que queremos seguir siendo como comunidad.

Ibiza es una historia de éxito que ha permitido a la isla crecer y desarrollarse, y es ese éxito el que exige una gestión a la altura de esta isla y de su comunidad. No se trata de elegir entre crecimiento o decrecimiento, sino de garantizar una isla habitable, cohesionada y capaz de administrar sus recursos con responsabilidad, protegiendo la identidad propia del territorio.