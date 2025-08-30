En España no hay incendios

El director de la televisión autonómica gallega en tiempos de la presidencia de Manuel Fraga Iribarne tenía un problema todos los veranos, especialmente durante los fines de semana. Esos días, sábado y domingo, solía reservárselos el por lo demás activísimo político, para descansar en su casa y entre otras cosas que hiciera, tenía por costumbre echar un vistazo a ‘su’ televisión. Como ésta no tenía otro remedio que informar sobre los incendios que por esas fechas se solían producir, como ahora, en su territorio, el director de la tele entraba en pánico esperando la furibunda llamada del líder gallego que inevitablemente se producía:

—¡En Galicia no hay incendios; se apagan! —bramaba Fraga.

Nunca alguien ha resumido mejor el papel de las televisiones gubernamentales que eufemísticamente se titulan públicas: las noticias han de ser siempre positivas para el Gobierno. Un incendio es un hecho que denuncia dejadez, imprevisión, ausencia de medios para la respuesta y que, dada su excepcionalidad, como ocurre con cualquier otra catástrofe, suele darse mientras el jefe del Ejecutivo se encuentra en otros asuntos, a veces difíciles de justificar (véase el caso Mazón), por lo cual la opinión pública es muy severa en el cómputo de las horas o los días que los responsables políticos tardan en reaccionar y en cómo lo hacen.

Manuel Fraga lo tenía claro. El relato de su gestión no debía incluir que en Galicia se produjeran incendios mientras éstos devoraban los bosques. Esto no debía ser noticia. La noticia era que en Galicia los incendios se apagaban. La anécdota es ilustrativa sobre el momento actual, en que la clase política, mientras arde el país, compite en atribuirse competencias, comparecencias, presencias y ausencias, como si esto fuera lo importante. Con las llamas aún vivas, el humo de la banalidad política intenta nublar nuestros ojos para que sobre el carbón de los árboles quemados acabemos aplaudiendo al líder de turno que presuma sin mérito de haber extinguido los fuegos.